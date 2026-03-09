李帝勳4月麥花臣場館開見面會 慶祝入行20周年與粉絲互動

FANMEETING香港站已定於4月30日(星期四)晚上7時正，在旺角麥花臣場館隆重舉行，屆時李帝勳帶同一連串的驚喜和福利，在舞台上和大家一起分享他入行20周年的這份喜悅。

大熱韓劇《模範的士3》人氣男星李帝勳為了慶祝入行20周年，他於上月28日起在首爾展開《Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING》，在亞洲多個城市與粉絲相見。今次FANMEETING香港站已定於4月30日(星期四)晚上7時正，在旺角麥花臣場館隆重舉行，屆時李帝勳帶同一連串的驚喜和福利，在舞台上和大家一起分享他入行20周年的這份喜悅。票價分別為$1799、$1299 和$899 三種，於3月13日 (星期五)上午10時正起優先訂票。

香港站見面會全場觀眾均可參予擊掌會和獲取數碼簽名海報，部分幸運兒更有機會得到下列福利，包括迷你訪談；1對1、1對4、1對8、1對15或1對25等安排和李帝勳合照，和李帝勳影寶麗來再加親筆簽名，親筆簽名海報等，勢必掀起粉絲搶飛熱潮。