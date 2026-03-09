方力申自認骨子裡姣 尋賜名「万刀甲」網民睇紅館show 尹光公開爭取做契爺(有片)

方力申將於5月16日迎來入行25年首個紅館演唱會，今日出席《方力申Perfect Moment最佳時間演唱會2026》記者會，請來撞海報粉紅造型的尹光驚喜現身，原來兩人是「真．波友」，即場開枱打場友誼波，同步播放小方全新歌曲《万刀甲》。談到與尹光和羅志祥演唱會海報都以粉紅造型亮相，方力申大方回應，他笑言看了尹光3年前演唱會海報，潛意識選用粉紅西裝造型，「我諗羅志祥都係睇完海報。」。方力申笑言多謝當年給他賜名「万刀甲」的網民，公開尋人，請對方入場見證首個紅館個唱。

歸功於太太旺夫 方力申去年啟動首個個人巡演《SHOWUP音樂會》，累積了7場演唱會經驗，他認為今年5月是適合時間，以「Perfect Moment 最佳時間」為主題，踏上別具意義的紅館舞台，「其實我都放低咗許多年，所以今次覺得太神奇，所以勉勵大家唔好咁易放棄自己的夢想，只要繼續做就有機會。」他自爆早幾年已主辦機構為他申請紅館開騷，今年終於獲批，他相信除了累積舞台經驗，還有太太旺夫，所以運氣較佳，「申請到嘅時候，太太已經懷孕，可能囡囡帶來運氣。」

親解粉紅情意結 演唱會將濃縮逾25年的演藝生涯，除了一系列經典情歌，更會展現他深情形象以外的全新面貌。問到可會一家三口齊齊上台，他直言曾提出建議，但因太太害羞而拒絕，「其實我有首歌講屋企，不如我哋一家人上台坐喺梳化影張相，不過太太怕醜say No。」演唱會團隊則反建議，在演唱會上播放三口子相處片段或相集，可能更合適。至於一家三口可會齊齊粉紅look亮相拍片，他回應，「其實我唔係老咗……唔係依家先鍾意粉紅色。」對於被網友笑指，「點解啲老咗嘅男人開紅館都要著粉紅色西裝」，他回應道：「我十幾歲已戴粉紅泳帽，因為夠sharp，求婚結緍同捧住出世BB都係著粉紅色衫，我骨子裡係姣，最緊要係我carry到嘛，我係著得man嘅男人！」

多謝「万刀甲」推動進步 對於推出新歌《万刀甲》，並公開邀請當年𧶽名的網民免費睇紅館show，方力申自言沒所謂，「呢個名都陪咗25年，其實陪咗我好多，由我一開始出道，因為運動員轉型，有咗呢個名後，曾經好唔想大家提我好游水運動員，搣甩運動員身份，大家只當我係專業歌手，嗰時年紀輕，其實要人覺得你專業，唔係口講，要達到一定水準，所以都要靠呢啲鞭策令自己更努力，一係繼續進步，一係就被人淘汰。」他直言已毫不介意，惟方爸爸反對新歌名，認為不應該揭露或重提黑歷史。」

成功奪女兒初吻 方力申表明會為開騷操肌，運動員出身的他向來自律，不過自從愛女Isla出世後，就經常掛住女兒，「佢係我動力，亦係我障礙。」他又投訴只跟女兒錫嘴一次，但總算奪得女兒初吻，「個女嘅初吻一定要俾爸爸，我諗天下間嘅爸爸都係咁諗。」他直言女兒較似「方家人」樣子，但相信隨著越來越大，會逐漸跟媽媽相似。 怕老婆會發達 尹光就表示，不覺得方力申炒橋，大讚對方穿紅look，比自己的海報造型更靚。問到可會擔任嘉賓，他就表示要為5月19日於文化中心表演，屆時蝦頭大有機會擔任嘉賓唱時代曲。他表示曾見過方方申女兒，感覺其囡囡似非常可愛，並有意爭取做契爺。方力申就表示要徵求太太同意，「光哥利是好大封，同老婆商量吓先。」至於演唱會嘉賓，會否與Stephy世紀合體，方力申笑言要跟太太商量，「結婚係兩個人話事，怕老婆會發達！」總之不止不位嘉賓，暫時要保持神秘。