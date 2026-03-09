跳高女神楊文蔚與未婚夫過大禮 金鍊鳳冠四對重磅龍鳳鈪成焦點

Cecilia貴為香港「跳高女神」，孔軍凱則由乒乓球運動員轉行成為一位牙醫，兩人門當戶對，由於一對新人相當重視傳統儀式，昨天（3月8日）與家人進行了隆重的「過大禮」儀式，各式聘禮當中一系列周生生金飾成為矚目焦點，包括四對重磅龍鳳鈪、精緻鳳冠、多條足金頸鍊，與一系列時尚金飾，象徵滿滿祝福。

初級大人齊變高級大人

今日，Cecilia在社交網帳號發文：「Daryl前幾日話，過埋大禮我地又過一關，漸漸地我哋由初級大人一齊變成高級大人。」即使屬於新世代，Cecilia依然鍾情於寓意滿滿的傳統金器，包括龍鳳圖案金飾、黃金豬牌、花卉造型等依然是過大禮中的經典首選，這些金飾承載祝福，也象徵着家人的愛惜。

楊文蔚去年4月在社交平台親自報喜，宣布與Daryl結束12年愛情長跑，同時上載多張在日本北海道接受求婚的唯美照片，並寫上：「我們從穿住校服講話將來要結婚，到而家數住12年過去，經過青春、遠距離、沉默。我一直以為自己會喺這一刻崩潰落淚，結果係好平靜，因為我早就知道，會係你。」楊文蔚與Daryl婚訊一出即獲各界送上祝福，時隔近一年，兩人終正式拉埋天窗。