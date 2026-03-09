熱門搜尋:
出版：2026-Mar-09 23:30
更新：2026-Mar-09 23:30

跳高女神楊文蔚與未婚夫過大禮 金鍊鳳冠四對重磅龍鳳鈪成焦點

楊文蔚與孔軍凱完成過大禮儀式，金器相當搶眼。

香港女子跳高紀錄保持者楊文蔚（Cecilia）去年宣布喜獲青梅竹馬、拍拖12年牙醫男友孔軍凱（Daryl）求婚，兩人準備迎來人生新篇章，共諧連理。

Cecilia貴為香港「跳高女神」，孔軍凱則由乒乓球運動員轉行成為一位牙醫，兩人門當戶對，由於一對新人相當重視傳統儀式，昨天（38日）與家人進行了隆重的「過大禮」儀式，各式聘禮當中一系列周生生金飾成為矚目焦點，包括四對重磅龍鳳鈪、精緻鳳冠、多條足金頸鍊，與一系列時尚金飾，象徵滿滿祝福。

491446871 18503207215044044 2129626048881659963 n 491438162 18503207149044044 5835274741914652407 n 491433450 18503207227044044 678491016080882249 n

初級大人齊變高級大人

今日，Cecilia在社交網帳號發文：「Daryl前幾日話，過埋大禮我地又過一關，漸漸地我哋由初級大人一齊變成高級大人。」即使屬於新世代，Cecilia依然鍾情於寓意滿滿的傳統金器，包括龍鳳圖案金飾、黃金豬牌、花卉造型等依然是過大禮中的經典首選，這些金飾承載祝福，也象徵着家人的愛惜。

楊文蔚去年4月在社交平台親自報喜，宣布與Daryl結束12年愛情長跑，同時上載多張在日本北海道接受求婚的唯美照片，並寫上：「我們從穿住校服講話將來要結婚，到而家數住12年過去，經過青春、遠距離、沉默。我一直以為自己會喺這一刻崩潰落淚，結果係好平靜，因為我早就知道，會係你。」楊文蔚與Daryl婚訊一出即獲各界送上祝福，時隔近一年，兩人終正式拉埋天窗。

648023472 18573064690044044 3699542762350646687 n 1879f1d3 0096 4bff 9c1b ce4dc1f4ed5e 35744ce9 8612 4e5f 92a7 75c8aa6a5a3a F8b4e5af 2cb7 4f44 9a16 84ac088b2b25

