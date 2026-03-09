熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-09 21:31
更新：2026-Mar-09 21:31

五月天啟德慶祝29周年 宣布3 .24場次改至成團日3.29舉行

五月天原定3月24日的香港站場次將調整至最新安排。

今年是五月天成團29年，五月天較早前公佈，2026年會於香港、台北、北京三地與歌迷見面。自演出日期公布後，許多歌迷都期盼能在329日「成團日」，與五月天一起慶祝這個別具象徵意義的日子。經重新審視香港站的整體演出規劃後，並在檔期配合下，主辦方宣布，五月天 [#5525+1 回到那一天] 香港站四場演出日期，將調整為325272829 日舉行，正式加入329日生日限定。主辦單位特別感謝啟德體育園及各界的協助和支持，讓生日限定得以如願加入演出安排，亦衷心感謝歌迷一直以來的支持。

1.海報 五月天2026生日限定版

五月天成團29周年，驚喜宣布在成軍日3月29日開香港站生日限定。

取消324日場次

為確保所有場次的演出均以最佳的狀態呈現，並讓每個場次的歌迷均能圓滿地享受到生日限定，與五月天一同共度「成團」的重要時刻，團隊經審慎評估後，原定於324日舉行的場次將會取消。主辦方將會為已購買324日場次的觀眾辦理退票安排。各售票平台將自行啟動退票程序，用戶無需申請退款或進行任何操作；票款及相關顧客服務費、郵遞費用（如適用），將全數原路退回至用戶購買門票的付款賬戶。

五月天所屬的相信音樂與特高娛樂表示，十分感謝各界及歌迷的支持，令329日的生日限定夢想成真，決定加料慶祝，除了本來已精心策劃好的新編排，MAYDAY MAX、裸視3D、讓五月天可以更親近歌迷的巴士舞台外，決定再加入生日周環節。為了將生日限定全部show off，屆時瑪莎會帶來新的驚喜彩蛋，期待大家一起來慶生破蛋，五月天要與歌迷一起共同刻畫29歲生日印記。

329 新聞稿發相2 329 新聞稿發相3

