專訪｜阮小儀因一句「你冇親情」激喊阿媽 Lokman做笑位擔當無包袱

阮小儀去年10月離開效力30年的商台，翻開人生新篇章，並於普天同慶的聖誕節宣布結婚榮升人妻。今年她再掲新開一頁，踏上闊別13年的舞台，與今屆香港舞台劇獎獲提名最佳男主角的MIRROR隊長楊樂文(Lokman)和梁仲恆(阿炳)，以及王耀祖(阿祖)、胡麗英、阮韻珊(Melody)及倪秉郎，合演18場溫情舞台喜劇《關於那隻龜回魂的故事》，透過劇本反思與父母相處方式，小儀分享一次母女頂嘴的片段，激到母親喊住走，非常內疚。

踏勇氣一步 相隔 13 年再演舞台劇 舞台劇由阮韻珊編劇、陳焯威執導，故事從一隻家傳老龜的「回魂夜」展開，講述牠如何引領甩皮甩骨的一家人踏上回家之路。監製兼主演的王耀祖直言，人生難免經歷喪親之痛，無論是「至親」的家人或寵物，也得學懂如何說再見，今次是以喜劇包裝一個有溫度的故事。演員陣容以小儀和Lokman的舞台劇經驗最淺，小儀見老友阿祖為物色演員煩惱，笑言半自薦演出，「以前兼顧電台工作，擔心冇時間彩排，現在反正是自由身，一直想跟他和胡麗英兩個閨蜜合作。」畢竟上次演舞台劇已是2013年，今次挑戰演一個由青春期到一把年紀仍發明星夢的五線奀星，她坦言起初擔心，但阿祖為她調整角色設計和保證有足夠時間彩排，鼓起勇氣踏出一步。

放低 MIRROR 隊長包袱 Lokman憑舞台劇《我推的男子》首獲提名爭劇帝(喜劇/鬧劇)，原來王耀祖都是看過此劇後，發現Lokman可塑性甚高，相約吃飯後，向編劇提議為Lokman度身訂造一個暗中照顧人的表弟角色，「我發覺Lokman的隊長包袱好大，好照顧人。我問佢如果演一個黐飲黐食嘅癈人，唔係主線人物，但可任佢玩，包辦全劇嘅笑位，嗰一刻我見佢雙眼發光。」Lokman自言是無意識地「抵得諗」，加上肩負領航角色，要時刻清楚來龍去脈，準備隨時補位，今次可放心交「前輩」，他眼神充滿期待，「因為上台跳舞唱歌都有一定嘅模式，較少隨機性，今次無乜框架可任意加鹽加醋，可以乜嘢都唔怕，毫無責任，係幾咁幸福嘅一件事。」

口硬心軟 超內疚 說再見的遺憾，往往緣於沒好好修補關係或珍惜相處日子。家家有本難念的經，阮小儀自言跟角色一樣口硬心軟，戲中與弟弟尖酸爭吵的情節，令她憶起有次母親到訪她家，兩人激烈吵架，母親哭著獨自離開，「其實好大鑊，某程度係因為覺得自己叻過佢，細個都唔會咁駁嘴，我覺得有個屋企人搵佢笨，點解仲要咁為佢，但媽咪一句：『你冇親情！』咁我就著咗火，我咁緊張佢就係因為親情，但佢竟然話我冇親情，於是兩個人就爆起來，佢就喊住走。其實同父母唔係講叻唔叻，佢哋睇人情大過我哋，嗰刻我好應該講對唔住，但就係硬頸。當時我望住閉路電視，睇佢落大堂等的士返屋企，我好內疚，但冇俾佢知，事後大家都刻意冇再講呢件事。」

爸媽匿埋喊 伴侶有權走 去年成為人妻令她反思，對丈夫較寬容，對父母卻不留情面。王耀祖分析，「因為爸媽冇得走嘛，隔籬嗰個可以，就會驚啦！」小儀點頭認同，「真係會退後一步，以第三身角度諗呢段關係有咩問題，但做女時真係冇，因覺得爸媽一定原諒你，寧願自己匿埋喊，都會遷就你，但另一半真係有權走！」阿祖自言跟角色一樣，暗裡有強烈的控制慾，總覺得自己有道理，尤其對著父母，總會衝口而出，說盡最難聽的說話，例子多不勝數，「總之係會mean啲，用字衰啲，講到好盡。依家會學習抖啖氣，問自己係咪要講咁傷害性嘅說話？點同屋企人相處，係一世嘅學問。」近年擔任舞台劇監製，他漸體會聆聽的重要，「原來聽多啲，你個人會慢啲，冇咁霸道，係構思呢個角色時教我嘅嘢。」

討喜「妹豬」梁仲恆 憑《大狀王》獲提名劇帝(音樂劇)的梁仲恆演王耀祖的同性戀人，是一個懂動物讀心術的妹豬角色，兩人的身高差已充滿喜感。阿炳笑言本身就是可愛妹豬，「我喺朋友家長眼中，喺最抵錫嘅人，從小到大去到人屋企，都會使盡渾身解數，去𠱁人哋父母，可能唔想失禮朋友。」他笑言，就算覺得對方無理胡扯，都會盡量交足戲，務求大家融洽開心，但對著父母就變得好易䒐䒏，「但喺自己屋企就絕對唔會，家人講錯少少，都會出聲：『你講咩呀？』我覺得真理越辯越明，唔會退讓，永遠要傾到盡。」

發脾氣 有 quota Lokman自言與父母同住時也特別躁底，雖沒有深刻的吵大鑊，但總覺得一切理所當然，直至搬出來自住，才發現打理家務絕不容易，簡單如洗衫都不輕鬆，「細個一定係媽咪洗衫，例初中時突然想著嗰條褲冇咗，都會發脾氣問阿媽點解冇洗到。當自己一個住就知洗衫煮飯唔簡單，以前媽咪仲要洗4個人嘅衫，我成家人都做運動，每日都一桶衫！現在會慢慢學懂諒解，就會叫自己唔好躁住，唔可以咁對爹地媽咪，以前已經用晒quota。」他回想，父母從小已很愛錫自己，讓他做自己喜歡的事，實在不應胡亂發脾氣。如果做錯事又會否當面道歉？Lokman就坦言通常各自消化情緒，翌日就當沒發生。阿炳自言是容易認錯的人，但亦要先冷靜情緒，翌日才親口道歉。

文：Grace 攝：林俊源 服裝：i.t(阮小儀, 梁仲恆), 美華氏(Lokman) 場地：Paragon CreatorSpace