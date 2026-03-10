最靚港姐｜網民自製2010-2020排名掀討論 二人力壓朱千雪何依婷陳曉華

近日，有網民在Threads上分享「2010-2020年代香港小姐三甲樣貌排名」，帖文隨即被瘋傳，引爆一場港姐顏值大戰。排名羅列過去10多年共24名知名港姐並加以分級，按樣貌劃分，由最高S+級一路排到最低F級。不過評分準則就極具爭議，有人拍手叫好，有人直呼離譜。
馮盈盈蔡思貝黃心穎獲評B級
該名網民自製港姐排名中，最高榮譽S+級爆冷落在兩名季軍身上，分別是劉佩玥與郭柏妍。S級則包括大熱「民選冠軍」朱千雪，以及人氣小花何依婷和陳曉華。A級有劉穎璇、謝嘉怡；至於被列為「普通靚樣」B級嘅港姐則有朱晨麗、黃心穎、蔡思貝、馮盈盈、黃嘉雯及古佩玲。陳庭欣、麥明詩被評為C級，D級則有王卓淇、莊子璇，而E級為莊思明、張名雅、邵珮詩及陳楨怡，最低F級就有陳凱琳、何艷娟、古佩玲和雷莊兒。
網民在Threads列出2010-2020年代香港小姐三甲樣貌排行榜
S+級
S級
A級
B級
C級
D級
E級
F級
朱千雪獲撐氣質與美貌並重
對於榜單排名，大批網民感不滿，有網民直言：「咩審美觀嚟㗎？」、「成個表好癲」、「得啖笑」等等。其中，唔少網民對朱千雪與何依婷及陳曉華同屬S級深感不忿，力撐朱千雪氣質與美貌並重，絕對值得擁有「S+++++」破格評級，有網民更表示：「如果呢份榜有神級，千雪一定榜首！」另一位掀起激烈討論嘅係馮盈盈，唔少網民對於馮盈盈與黃心穎、蔡思貝、古佩玲等人被歸入同一梯隊B級行列，係嚴重低估咗馮盈盈，皆表示覺得馮盈盈有樣貌又有氣場，一定唔止B級。
另外，全榜中最具爆點嘅莫過於雙料冠軍陳凱琳，以及劉佩玥。前者陳凱琳竟然被打入最低嘅F級，加上與何艷娟、雷莊兒一同墊底，被網民形容為離譜中嘅離譜：「陳凱琳點都唔會低過黃心穎喇係嘛？」、「莊思明靚過陳凱琳係乜嘢事」、「陳凱琳F？睇嚟你冇睇過佢當年選港姐嘅樣，起碼有A吧」等等。至於被推上神枱嘅S+級代表劉佩玥，就被網民直言評價過高，留言指：「劉佩玥S+？老友你認真地講笑？」、「劉佩玥S+ 你認真？」、「劉佩玥頂級？唔好講排邊一級，剩係何依婷、謝嘉怡、劉穎璇、馮盈盈、朱晨麗一揸人都靚過佢啦！」、「你係咪認錯劉佩玥同劉穎鏇？」等等。
原文刊登於 Yahoo娛樂圈