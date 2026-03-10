熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-10 12:30
更新：2026-Mar-10 12:30

最靚港姐｜網民自製2010-2020排名掀討論 二人力壓朱千雪何依婷陳曉華

近日，有網民在Threads上分享「2010-2020年代香港小姐三甲樣貌排名」，帖文隨即被瘋傳，引爆一場港姐顏值大戰。排名羅列過去10多年共24名知名港姐並加以分級，按樣貌劃分，由最高S+級一路排到最低F級。不過評分準則就極具爭議，有人拍手叫好，有人直呼離譜。

馮盈盈蔡思貝黃心穎獲評B級

該名網民自製港姐排名中，最高榮譽S+級爆冷落在兩名季軍身上，分別是劉佩玥與郭柏妍。S級則包括大熱「民選冠軍」朱千雪，以及人氣小花何依婷和陳曉華。A級有劉穎璇、謝嘉怡；至於被列為「普通靚樣」B級嘅港姐則有朱晨麗、黃心穎、蔡思貝、馮盈盈、黃嘉雯及古佩玲。陳庭欣、麥明詩被評為C級，D級則有王卓淇、莊子璇，而E級為莊思明、張名雅、邵珮詩及陳楨怡，最低F級就有陳凱琳、何艷娟、古佩玲和雷莊兒。

網民在Threads列出2010-2020年代香港小姐三甲樣貌排行榜

S+級

劉佩玥被網民評為S+級 郭柏妍被網民評為S+級

S級

朱千雪被網民評為S級 何依婷被網民評為S級 陳曉華被網民評為S級

A級

劉穎鏇被網民評為A級 謝嘉怡被列為A級

B級

朱晨麗被網民評為B級 黃心穎被網民評為B級 蔡思貝被網民評為B級 馮盈盈被網民評為B級 黃嘉雯被網民評為B級 古佩玲曾被網民評為B級

C級

陳庭欣被網民評為C級 麥明詩被網民評為C級

D級

王卓淇被網民評為D級 莊子璇被網民評為D級

E級

莊思明被網民評為E級 張名雅被網民評為E級 邵珮詩被網民評為E級 陳楨怡被網民評為E級

F級

陳凱琳被網民評為F級 何艷娟被網民評為F級 古佩玲現被網民評為F級 雷莊兒被網民評為F級

朱千雪獲撐氣質與美貌並重

對於榜單排名，大批網民感不滿，有網民直言：「咩審美觀嚟㗎？」、「成個表好癲」、「得啖笑」等等。其中，唔少網民對朱千雪與何依婷及陳曉華同屬S級深感不忿，力撐朱千雪氣質與美貌並重，絕對值得擁有「S+++++」破格評級，有網民更表示：「如果呢份榜有神級，千雪一定榜首！」另一位掀起激烈討論嘅係馮盈盈，唔少網民對於馮盈盈與黃心穎、蔡思貝、古佩玲等人被歸入同一梯隊B級行列，係嚴重低估咗馮盈盈，皆表示覺得馮盈盈有樣貌又有氣場，一定唔止B級。

另外，全榜中最具爆點嘅莫過於雙料冠軍陳凱琳，以及劉佩玥。前者陳凱琳竟然被打入最低嘅F級，加上與何艷娟、雷莊兒一同墊底，被網民形容為離譜中嘅離譜：「陳凱琳點都唔會低過黃心穎喇係嘛？」、「莊思明靚過陳凱琳係乜嘢事」、「陳凱琳F？睇嚟你冇睇過佢當年選港姐嘅樣，起碼有A吧」等等。至於被推上神枱嘅S+級代表劉佩玥，就被網民直言評價過高，留言指：「劉佩玥S+？老友你認真地講笑？」、「劉佩玥S+ 你認真？」、「劉佩玥頂級？唔好講排邊一級，剩係何依婷、謝嘉怡、劉穎璇、馮盈盈、朱晨麗一揸人都靚過佢啦！」、「你係咪認錯劉佩玥同劉穎鏇？」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂圈

