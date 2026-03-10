最靚港姐｜網民自製2010-2020排名掀討論 二人力壓朱千雪何依婷陳曉華

近日，有網民在Threads上分享「2010-2020年代香港小姐三甲樣貌排名」，帖文隨即被瘋傳，引爆一場港姐顏值大戰。排名羅列過去10多年共24名知名港姐並加以分級，按樣貌劃分，由最高S+級一路排到最低F級。不過評分準則就極具爭議，有人拍手叫好，有人直呼離譜。

馮盈盈蔡思貝黃心穎獲評B級

該名網民自製港姐排名中，最高榮譽S+級爆冷落在兩名季軍身上，分別是劉佩玥與郭柏妍。S級則包括大熱「民選冠軍」朱千雪，以及人氣小花何依婷和陳曉華。A級有劉穎璇、謝嘉怡；至於被列為「普通靚樣」B級嘅港姐則有朱晨麗、黃心穎、蔡思貝、馮盈盈、黃嘉雯及古佩玲。陳庭欣、麥明詩被評為C級，D級則有王卓淇、莊子璇，而E級為莊思明、張名雅、邵珮詩及陳楨怡，最低F級就有陳凱琳、何艷娟、古佩玲和雷莊兒。