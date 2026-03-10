Kai Cheung張家文落選《全民造星VI》 26歲生日宣布簽Makerville

三金 Teller 賀壽星仔

參賽者之一的Kai Cheung張家文，在節目播出期間一度成為話題人物，更曾屬「第11人」的大熱人選，趁昨天(9日)是他的26歲生日，Kai公布正式加入Makerville成為ViuTV旗下藝人，他出po表示：「轉眼間就26歲了，好多嘢想同大家講，亦都想同自己講。首先，好感謝身邊嘅每位愛戴同支持。你地成日問我中意啲乜野，其實呢個問題，我都思考咗我一大段人生。撇除一啲膚淺嘅物質，我想要嘅其實係最純粹嘅『快樂』我想見到身邊嘅人都開心，你地燦爛嘅笑容，可能就係我最想要嘅嘢。就係因為咁，所以我就突發參加咗造星。亦都一步一步努力為自己拼搏，直到今日我終於得到肯定啦。好開心可以同大家公布，我正式加入Makerville成為其中一名Artist！雖然無好華麗嘅Debut Stage，亦都知道呢條路絕對唔係容易行，但呢刻嘅我已經心滿意足。我成功捉住我嘅夢想。屋企人，身邊嘅朋友都話俾我知，自從我參與咗呢件事。我笑容明顯燦爛咗，人生好似多返啲色彩。因為呢樣嘢確實係我好享受嘅一件事。我希望嚟緊嘅路，都可以有大家嘅陪伴。一齊努力，一齊為未來拼搏，一齊分享喜悅，已經好足夠了。就等我為大家增添一點快樂！」為慶祝生日，Kai Cheung獲粉絲舉辦了一場生日會，幾位造星兄弟亦有出席，包括Teller、三金(榮柏鑫)等，令壽星仔十分難忘。