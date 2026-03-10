林憶蓮相隔9年再於香港開騷 5月中啟德個唱設專屬廣東歌單(附購票詳情)

林憶蓮Sandy於過去一年，走遍深圳、廣州、北京、上海、澳門等地舉行34場「迴響 RESONANCE」巡迴演唱會，來到2026年將於5月16至17日假啟德主場館舉行《迴響巡迴演唱會RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive》，顧名思義，演唱會的製作將會重新構建，為香港樂迷特別設計專屬歌單。相隔9年再次在香港開唱，Sandy有感而發道：「9年，其實過得好快。但對一個唱歌嘅人嚟講，9年亦足夠經歷好多成長同轉變。香港對我嚟講，從來都唔只係一個城市，而係我歌唱之路嘅起點，係刻入心底嘅歸處。好多歌、好多第一次，好多珍貴嘅回憶，都係同香港一齊寫成，今次再喺香港開 Show，更加係第一次踏上啟德主場館，對我嚟講，係一次最珍貴嘅重新出發。」從出道至今，Sandy唱足40年，與樂迷一同成長，她特別珍惜，說道：「唱咗40年，依然可以喺香港嘅舞台，同一路陪住我、撐住我嘅你哋相聚，我覺得係一種難得嘅緣分，係一份好大嘅恩典，更是我這四十年裡，最溫暖嘅幸運。」

香港舞台最溫熱 「迴響 RESONANCE」巡唱以「崩壞、倒塌、重生」三大主題貫穿，Sandy以她標誌性的歌聲，帶領觀眾穿梭40年音樂生涯的不同階段，打造了一場又一場視聽與情感共振的音樂盛宴。來到香港站，Sandy率先披露，將特別設計以廣東歌作主軸的歌單，Sandy說：「香港站會有唔同嘅編排，Rundown 會因應語言同情感重新整理，亦會加入更多廣東歌。唔係單純加歌，而係希望將我對香港嘅心意揉進每一段旋律，令整體嘅節奏同氣氛，真正屬於香港，屬於每一個聽我唱歌嘅香港朋友，係屬於香港嘅一次溫暖發生。我一直相信，同一首歌喺唔同地方唱，都應該有唔同嘅溫度，而香港嘅舞台，一定會係最溫熱。」除了歌單有別於過去其他場次，製作上亦會相對作出調整，Sandy續道：「有啲歌會重新編曲，有啲段落會重新組合，因為我希望唔係複製，而係再一次為香港創作，用歌聲同香港對話。舞台對我嚟講，一直都唔係展示，而係最真誠嘅對話——同香港嘅對話，同每一位一路同行嘅你哋對話。」

珍惜香港舞台上發聲 Sandy的歌曲，樂迷都耳熟能詳：從初出道日系少女風的《愛情 I Don’t Know》，到「都市觸覺」系列的《依然》、《傾斜》，再進化到展現東方女性媚態與藝術性兼備的《再生戀》《沒有你還是愛你》，以及充滿成熟韻味的《不如重新開始》、《赤裸的秘密》，以至重返樂壇再推出的《為何他會離開你》，無數經典，陪伴樂迷走過人生中的高低起跌、快樂哀愁。演唱會舉行在即，Sandy仍盼能守住初心，在舞台上分享她對歌唱的熱誠，分享道：「每次獻唱，我都不忘保持真誠，帶住滿心溫柔唱歌。唱咗咁多年，唔係為咗證明啲乜，其實都只係想好好唱歌，唱俾喜歡我嘅人聽，唱俾這片滋養我歌唱之路嘅香港土地聽。珍惜每一次可以同香港嘅觀眾面對面嘅機會，珍惜每一次喺香港舞台上發聲嘅時刻。如果可以喺啟德呢個新舞台，再一次專心、安靜地，為香港好好唱歌，被大家嘅溫暖包圍，就已經好足夠，好幸福。」

林憶蓮 《迴響巡迴演唱會》RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive 日期：2026年5月16及17日（星期六及日） 時間：晚上7點 地點：啟德主場館 票價：$1688 / $1188 / $988 / $788 / $588 門票將於3月16日早上10時起東亞銀行信用卡優先發售 並於3月20日早上10時起於 HK Ticketing公開發售 優先發售網址：https://www.hkbea.com/html/en/bea-credit-card-entertainment-offer-2026-sandy-lam.html 公開發售網址：https://premier.hkticketing.com/