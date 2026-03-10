楊千嬅北京舉行新歌宣傳小型直播音樂會 分享從石頭哲學看人生

踏入新一年楊千嬅為樂迷送上一份別具意義的心靈禮物全新單曲《回歸一塊小石頭》。她表示這首歌承載了她入行多年來對生命的深刻體悟。日前更遠赴北京，在一座古樸的四合院內舉行了一場別開生面的網上直播音樂會，與合作無間的香港演唱會團隊，一起在紛飛的雪花下，以歌聲與樂迷進行了一場小形音樂會直播，唱了四首歌及網上直播與歌迷聊天。



楊千嬅表示農曆年可以休息，跟家人渡新春，兼再放自己多一個假期，與老公即興快閃二人前飛去泰國渡假，休息過後就要開始收心養性，減吃減喝，為下半年度新的世界巡迴演唱會作籌備。她說：「真係好耐冇去過泰國，所以我好似發現新大陸咁，覺得自己超大鄉里，咩都嘩原來變左咁多，嘩原來咁多好嘢玩，咁多好嘢食，哈哈。（有冇肥到？）梗係有啦。唔怕啦，我好快收心養性。最開心係係曼谷不斷有遇到朋友，又再不停同我食飯慶祝生日，冇諗過係曼谷都食左三個蛋糕。哈哈。」