雙囍專訪｜余香凝獲讚喊戲如撳掣 田啟文自認不稱職老公 劉冠廷被搣出真反應

金像影后余香凝(Jennifer)、金馬男配角劉冠廷、《少林足球》喜感十足的田啟文合演的台灣電影《雙囍》，由金馬提名《孤味》導演許承傑執導，電影以一日兩場婚宴作主軸，悲喜節奏精準，3位首次合作的主角滿有默契，在笑與淚之間，帶來對成長與婚姻的反思。在離異家庭成長的Jennifer一度感觸，憶起男主角跟童年的自己說：「唔係你做錯，安慰了很多有同樣經驗的人。」田啟文半生投身電影工作，自言不是稱職老公，連老婆喜好都不知。而劉冠廷回想童年成長，曾經落力討好卻苦了自己，「那種討好的辛苦是，情況沒有變好。」

田啟文爆肚考反應 向來是港式喜劇擔當的田啟文，首次拍台片與余香凝演父女，微妙的化學作用很催淚，演技大有發揮。他笑言與Jennifer兩條過江龍，面對金馬男配絕不能輸蝕，以往身兼監製身份，今次難得可專心演戲，不時爆肚逼出真反應，「我好怕有預感地演戲，所以經常調整，不想有種慣性。例如有句：『嫁女就好似失戀』，真的是爆肚，因為我真的當她是女兒。Jennifer有好多喊戲，眼淚就像撳掣。」劉冠廷面對爆肚外父，惟有「硬食」，田啟文續說，「有場婚姻註冊處的戲，我搣他是臨時加戲。」劉冠廷的笑言難以招架，「當時我真的整個人跳起來，當下忍不住笑，只能趕快轉頭背向鏡頭。」

奉子成婚 心境相似 余香凝演的新娘子，因丈夫父母離婚，要同時間應付兩頭主家，巧合地跟男女主角的處境各有相似，「我父母已分開，我好想他們來婚禮。他們答應出席，我全日都好緊張，又很擔心他們會怎樣，會睇他們有沒有傾談，或者會否不太自在，所以結婚那天好分心。」她不諱言，自己跟角色一樣奉子成婚，很明白懷孕舉行婚禮的狀況，「所以我不停打呵欠，好累的反應，情緒好容易波動。」談到最感動一幕，她首選是斟茶給父親的畫面，「田生在戲裡對白，其實是我一直在生活中很渴望聽到的，因爸爸是一個內斂的人，絕不會這樣說。」

父母離異 曾怪責自己 劉冠廷與演員孫可芳兩年前結婚，當時太太已懷孕，沒有擺酒，計劃今年內補辦婚宴，但絕不如戲裡一日搞兩場。他演的角色困在童年陰影裡，極力討好離異父母，結果兩面不討好兼惹怒了妻子，劉冠廷演來卻不令人討厭，他直言角色挑戰大，「我最在意是怎樣表達角色的內心掙扎和渴望，其實角色心底渴望父母和解，那個童年時的小男孩，困在父母鬧離婚的一天，若我那天多做一些事，爸媽就不會分開。」余香凝有感而發，「他在戲裡跟童年的自己說，唔係你做錯，安慰了很多有同樣經驗的人，因為小朋友通常會覺得自己問題。」

沒辦法滿足他人期望 如果有機會跟童年的自己說一句話，兩位又位說甚麼？劉冠廷自言在相對幸福的家庭長大，但三代同堂，往往要像男主角般討好家族親友，「我就像一個模範生，要討好所有大人。(辛苦嗎？)那種辛苦是情況沒變好，好難受，好大壓力。」為了成為大人眼中的好孩子，劉冠廷小學時努力爭取好成績，但漸發覺不喜歡讀書，沒辦法滿足家人的期望，很沮喪，「所以想跟小時候的自己說，應該按自己的心去發揮，好好體會生活。」余香凝自言是家姐，背負著責任，「回想起來好像沒甚麼童真，所以會叫年少時自己多做開心無聊事。」

反思如何做父母 電影圍繞家庭與婚姻，為3位演員帶來反思，田啟文自言，將大半生貢獻電影業，忽略了太太，「對老婆沒那麼義無反顧和全情投入，連她喜歡和不喜歡甚麼都不知，是個很不稱職的老公。」在離異家庭長大，余香凝坦言更要好好經營一段婚姻，自問是主導性很強的媽媽，讓她深有反思，「戲裡常聽大人說：『我是為你好！』令我反省父母這種愛和為你好，有否站在小朋友的角度看？孩子開不開心呢？」劉冠廷自言跟角色一樣，在嚴父管教下成長，如今作為父親的他更要警惕自己，「我想把小朋友教育成怎樣？希望小朋友能勇敢表達自己想法。」

