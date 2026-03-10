英皇娛樂25+ Twins馬甲線終極曝光 阿嬌霸氣澄清被網民質疑P圖

日前「英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典」第二批藝人宣傳照釋出，當中蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）的馬甲線引起網民熱烈討論，網民大讚相片「勁靚」、「Twins好瘦呀」，但亦都有網民質疑是AI P圖。

今日（9日）釋出的官方拍攝花絮短片中，阿Sa蔡卓妍一如以往身形fit爆、狀態十足，至於身形經常成為討論焦點的阿嬌亦狀態大勇，明顯見到她的腹肌線條分明，腰間馬甲線清晰可見，絕對是真材實料。對於網民質疑官方P上馬甲線，又留言指：「係咪AI吖」、「p到阿嬌咁fit」，阿嬌就話：「絕對唔係AI啦，我都真係好努力㗎，有片有真相。」至於阿Sa則謂：「日日都同Kenny一齊加操！」另外，不少網民留言想「龍虎豹」合體表演，經理人霍汶希（Mani）回應：「今次英皇家族25+演唱會會有好多藝人crossover，密切留意我哋官方公佈。」