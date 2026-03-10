拉闊音樂會｜MC張天賦展開兩性關係討論 康堤AA制見解點醒Gareth.T

＜3是網絡語言中象徵心形的符號，亦寓意三位新世代音樂人同屬30歲以下的共通特質，呈現Gen Z世代的愛情觀與情感狀態，打造2026年首場拉闊音樂會。今次造型照，三人換上另一套型格裝束，走進華麗的紅色背景之中，濃烈色調配合俐落線條，整體氛圍猶如「心跳加速」的戀愛開場，既浪漫又帶點危險的吸引力。

金句連發

MC、康堤及Gareth.T率先在「＜3少於三愛情研究所」展開兩性關係討論，聚焦Gen Z世代戀愛中最常見以及討論度極高的「Red Flag行為」，例如：「經常Ghost」（習慣性不回覆信息）、「約會時一直睇手機」等。三人輪流拋出觀點、金句連發，各自分享在愛情中的「底線」。

談到能否接受「Social media有前度嘅相」，三人一致表示能夠接受。MC認為「留低冇問題」，並表示能接納對方的過去：「因為我鍾意嘅係而家嘅佢，而家嘅佢係咪呢？必須有過去嘅Ex，先可以成就到而家嘅佢，所以有佢（Ex）嘅相係冇問題。」Gareth.T聽完二人的回應後淡淡然表示：「睇嚟你兩個都係『Red Flag』。」MC定格兩秒後隨即「回敬」說：「Shut Up!」至於「拍緊拖但同其他異性單獨出街」是否屬於「Red Flag行為」，MC與康堤則有不同意解，當康堤表示可以接受後，MC即追問：「如果佢同咗一個你好唔錘意嘅女仔出街？」康堤堅定回應：「我有信心。」MC再補充解釋：「但呢個唔係你有冇信心嘅問題，而係佢loy唔loyal嘅問題。而康堤則再次重中：「我有信心佢loyal。我有信心佢對我loyal。」面對康堤百分百信任的態度，MC只好擺出無奈接受的表情。