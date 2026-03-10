王添羽玩「噴火蛋糕」燒傷 怒斥小紅書不負責任

王添羽於小紅書分享了慶生時被燒傷的影片，強調：「千萬別學生日噴火！！！！會燙傷！！！！！生日噴火」。她又提醒大家：「生日蛋糕噴火，我被燒傷了，大家别學我。我真的被小紅書上的生日噴火影片害慘了。」

曾演出周星馳執導電影《美人魚》的內地演員王添羽日前慶祝27歲生日，她因看見小紅書上的網紅慶生影片後跟風玩「生日噴火」，慘遭燒傷。事後王添羽發文聲討小紅書，又呼籲大家別像她一樣為了跟風而付岀沉重代價。

高濃度酒精危險性高

她續道︰「我搜生日刷到別人的噴火影片，再搜生日噴火出來的全是又有型又有氛圍感的內容，沒有一條提醒危險，沒有一個受傷案例。我以為這是安全的，就跟着學了，结果用的是96度酒精，火焰突然回火直接燒到了下巴和頸，現在還在恢復中。這種為了流量刻意隱瞞嚴重的安全問題，真的太不負責任了。平台算法和創作者把危險包裝成潮流，把燒傷風險藏在濾鏡後面，這不是分享，是害人。」

王添羽表示想把真相告訴大家，包括生日蛋糕噴火，尤其是用高濃度酒精，極度危險，稍有不慎就是毁容級燒傷。而網上那些的炫技影片只讓人看美好一面，卻沒告訴背後的代價。這名27歲女演員後悔，認為安全永遠比氛圍感重要，别為了一個鏡頭而以身犯險。她希望平台立刻加強審核這類危險内容，也希望所有看到的人引以為戒，「別再有人像我一樣，為了跟風，付出這麼慘痛的代價。」