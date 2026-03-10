中年好聲音3︱ 王鄭浚仁從「五燈」到新起點 推出全新單曲《同花順》

馬來西亞新晉歌手 Rax王鄭浚仁去年推出首支單曲《我就是舞台》並收穫不俗口碑，再度帶來全新單曲《同花順》。這首歌曲不僅標誌著他音樂旅程的重要里程碑，也承載著他對夢想、勇氣與人生轉變的深刻體悟。

《同花順》對Rax而言別具意義，此曲正是他參與《中年好聲音3》 時的參賽歌曲，他當時不僅獲得評審一致青睞，更成功奪得「五燈」佳績，因此而讓很多人開始認識他，成為他音樂道路上的關鍵轉折點。全新屬於王鄭浚仁版本的《同花順》在製作上全面升級，Rax特別邀請音樂人張家誠擔任監制，並採用管弦樂隊現場演奏編制，讓作品在層次與情感張力上更為豐富。配合Rax成熟細膩的演繹，使歌曲更具感染力與聆聽深度。