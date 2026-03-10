熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-10 18:11
更新：2026-Mar-10 18:11

鍾培生被指奉子成婚 林作打賭100萬莊雅婷有BB

Red and White Creative Travel Twitter Post 4

網民對於鍾培生跟莊雅婷的婚事非常關注，林作豪賭100萬指他們是奉子成婚。

鍾培生突然宣布與民建聯小花莊雅婷結婚，網上除了討論鍾培生的「進擊的求婚」外，更把焦點落在莊雅婷及林作身上。有網民猜測莊雅婷疑似有喜，從她求婚當日以及出席仁濟活動的衣著，均予人孕味濃。諗外，她出席西貢區議會委員會會議時，穿上鬆身衣服，有別過去的緊身衫，更令大肚傳聞疑幻似真。

PHOTO 2026 03 06 20 31 11 2 PHOTO 2026 03 06 20 31 11 WhatsApp Image 2026 03 07 at 13.27.11 PHOTO 2026 03 06 20 31 11 7 鍾培生與莊雅婷在巨人甜蜜合照

網民惡搞林鍾二人

至於林作，網民近日翻找早年他與鍾培生亮相無綫節目的影片，由於二人同月同日生，不少人已經對此非常好奇，加上他們在片中的對答非常有趣，有不少人期望他們再合作，甚至覺得他們才是真正的一對，更笑謂希望莊雅婷能退出成就「林鍾戀」。未幾網上亦出現不少改圖，將鍾培生與莊雅婷的求婚照變成林作，連林作亦不禁轉載謂：「你哋真係太過份」。亦有網民用AI改片，令他們使出絕招衝上太空。

IMG 8935 IMG 8936 IMG 8938 IMG 8937 IMG 8939

林作：一定係有咗

林作就網民指莊雅婷懷孕一事，三度出PO說，當中包括拍片揚言跟裕美即刻開工造人。昨日他先寫道：「本人以一個從細到大同啲有錢仔長大然後見證佢哋一個一個結婚生仔嘅過來人身份打賭：莊議員，一定係有左。呢段明顯時間唔長嘅關係，先會咁快發展到求婚。否則，鍾生不可能咁快認數。本人立此為證，夠膽挑戰終賠生100萬，打個賭，證明我講錯、莊議員沒有懷孕。一支驗孕棒，一場拳賽的時間，就知誰勝誰負。NO BULLSHIT LET'S GO！」

當莊雅婷出席議會的報道見街時，他再留言說：「結婚一定是祝福的。不過，本人認為，如果選擇走這一步 - 不是指結婚，而是指和這位仁兄一齊，那麼就必須面對犧牲了。我深信，對比之前無厘頭區議員走去選港姐（本人已評論過 - 以資深港姐評論家身分 - 是個lightweight政治家行為），這次的婚訊，對於其仕途，壞影響更深遠。以她的路線，爭議極度不適合她（但極度適合我和他）。在這個情況下，基本上等於選擇轉換跑道了。雖然依我看來，第一，不認為莊議員走政治路圖決心很大，第二，作爲細裕美整整一輪嘅女子，佢同裕美當年一樣（美美也係25歲結婚） - Doesn't know what she wants in life, other than some superficial fame.Anyway, 黎緊大肚，首要任務是順利產子 - all the best!」

IMG 8942 IMG 8941 IMG 8943 IMG 8944 IMG 8945 IMG 8946 IMG 8947 IMG 8948 IMG 8950 IMG 8951 IMG 8952 IMG 8953

