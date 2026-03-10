胡子彤回應傳木村拓哉吳彥祖加盟《九龍城寨之終章》 袁澧林自薦演出願斷手

袁澧林及胡子彤今日（10日）出席第五十屆香港國際電影節金禧誌慶記者招待會。被問到第一次擔任電影大使的感受，胡子彤坦言非常緊張：「希望唔好失禮，問師姐（袁澧林）做吓功課。有一啲大師班嘅戲一定要睇，做足事前準備，搵返以前經典嘅戲去睇，係一個好好嘅機會去重溫，壓力變動力。」袁澧林指很享受擔任電影大使的崗位，並分享：「感受越嚟越澎湃，上年係我第一次電影節睇咁多戲。今年我就睇咗19套戲，我都好想知道電影人點樣做到睇40至50套戲。」

為拍新戲戒口鍛鍊 胡子彤被問到是否即將開工拍攝《九龍城寨之終章》，他表示：「準備啦！而家都開始training緊，要戒口同埋修身，原來戒口咁辛苦，新年我好鍾意食嘢，所以都要俾個目標自己。」胡子彤期望能夠回復《九龍城寨之圍城》中演「十二少」的狀態為目標。至於動作戲份是否要比上一輯多，胡子彤說：「我嗰日見到武指谷垣健治（Kenji Tanigaki），佢話仲度緊未又咁快，但我估今次都係用刀㗎啦！又話隻腳可能會好返，但ending又會再斷過。」講到有傳吳彥祖頂替木村拓哉有份參與一角，胡子彤表示：「我都係睇新聞先知原來佢，咁我覺得都OK啦！我喺個演員群組年紀最細，劇本又冇，去到現場原來係佢，咁我都做好自己嘅嘢，做好眼前嘅嘢為主。」

講到有否詢問過木村拓哉的劇本，胡子彤說：「真係唔知（現場先有劇本？）可能前一日先收到，或者開工前三個鐘先有劇本。」被問到吳彥祖的角色，胡子彤說：「我真係唔知佢做咩，我冇呃大家，練習嘅時候見到新面孔就再問導演可唔可以分享。」袁澧林被問到會否希望有份參演一角，她笑言：「我都想啊！我可以郁得㗎！」胡子彤指亦有人曾經詢問過他是否有女角色的出現，不過他表示現階段還不清楚，亦願意推薦袁澧林。袁澧林幽默表示：「可以斷手斷腳，但唔可以破相。」