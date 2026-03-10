熱門搜尋:
出版：2026-Mar-10 19:56
更新：2026-Mar-10 19:56

ANSONBEAN離巢感激公司5年來照顧 斷靭帶直認太衝動要調整情緒(有片)

第五十屆香港國際電影節（HKIFF50）今日舉行金禧誌慶，公布開幕電影為新加坡導演陳哲藝的《我們不是陌生人》亞洲首映，閉幕電影則為香港導演翁子光新作《超風》亞洲首映。

ANSONBEAN陳毅燊夥MIRROR成員AK江𤒹生及譚耀文合演、邱禮濤執導的《我們不是什麼》，亦是選播電影之一，ANSONBEAN早前在IG宣布推出新歌《空檔》，正式以獨立歌手發展。今日出席發布會受訪，他表示因靭帶受傷並需要時間調整情緒，「因為衝動，拍之前整傷，因為《存酒人》嗰集係拍摔角戲，個擂台有回彈，平時慣咗硬地跳係冇事，但個台一彈，屈到啪一聲就斷靭帶，未roll機就瞓低咗。」他自言經此次受傷後，以後拍動作戲會更加小心，以免大家擔心。

個半月拐仗輪椅代步

ANSONBEAN表示受傷後，有個半月要用拐仗和輪椅代步：「但我唔想大家擔心，所以冇show出嚟，到後期要做衝擊波同物理治療，當係一個機會俾我練歌寫歌同休息吓，但好擔心冇得繼續拍動作電影，因為係我其中一個夢想，好彩灰熊同我講，只要操腳操得夠多就可以好返，所以上年都開始可以拍動作戲，大家唔使擔心。受傷同遇到難關，有方法可以解決，大家一齊唔係自己一個。」談到獨立歌手發展，他表示跟唱片公司完約，開會後得出共識，關係良好，他坦言：「有壓力但學到好多嘢，再次多謝寰亞音樂呢5年嘅照顧，一直俾好多機會我，我有需要都幫我，而家都有保持聯絡。」

