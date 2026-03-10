煙害圖像病樣男童公開近照 曬肌肉獲網民大讚靚仔

不論煙民或並非煙民，也應該見過煙害廣告中的病樣男童，該廣告照可謂深入民心，而照片中的小男孩已長大成人，還進化成肌肉囝囝。

煙害廣告男童Ugo以帳號「shing8k」活躍社交平台，分別在IG及Threads公開近照，他既分享當年自己於年僅5歲時拍下的廣告圖，還對比目前照片，寫道：「you broke my heart」，從近照中睇到，當日的煙害廣告男童變成小鮮肉，留有一頭中長曲髮，操出結實腹肌，更帶點韓仔風格，雖然他在Threads簡介上寫下「食少啲煙」，但網民卻留言激讚當年廣告中的病樣男孩，有人更寫：「原來父母食煙，會導致個仔咁靚仔」，當有人問到Ugo本身是否煙民時，他表示自己跟家人均沒有吸煙。