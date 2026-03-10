熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-10 22:00
更新：2026-Mar-10 22:30

煙害圖像病樣男童公開近照 曬肌肉獲網民大讚靚仔

螢幕擷取畫面 2026 03 10 193142

煙害廣告男童近年以帳號「shing8k」活躍社交平台。

不論煙民或並非煙民，也應該見過煙害廣告中的病樣男童，該廣告照可謂深入民心，而照片中的小男孩已長大成人，還進化成肌肉囝囝。

煙害廣告男童Ugo以帳號「shing8k」活躍社交平台，分別在IG及Threads公開近照，他既分享當年自己於年僅5歲時拍下的廣告圖，還對比目前照片，寫道：「you broke my heart」，從近照中睇到，當日的煙害廣告男童變成小鮮肉，留有一頭中長曲髮，操出結實腹肌，更帶點韓仔風格，雖然他在Threads簡介上寫下「食少啲煙」，但網民卻留言激讚當年廣告中的病樣男孩，有人更寫：「原來父母食煙，會導致個仔咁靚仔」，當有人問到Ugo本身是否煙民時，他表示自己跟家人均沒有吸煙。

91a053c6 48f0 4c55 928b a60983a8b227 9f9f9806 b681 4782 8b56 d250c1ee2750 D09d4226 5595 48eb b308 b912a1a00a30

當年廣告令人深刻

為警告大眾吸煙危害健康，世界衞生組織《煙草控制框架公約》要求以煙害圖象警示，香港自1983年起在香煙包裝上引入文字健康警示，並於2007年起採用煙害圖象在包裝上，而12款煙害圖象警示中，煙害廣告男童最令人深刻。

相隔13年，廣告中的男孩今年已經18歲，近年他多次分享有關自己拍攝煙害廣告的多年感受，他曾貼出一張印有自己圖象警示的煙盒被棄置地上之照片，並寫道：「當你每日都喺街邊垃圾桶、廁所俾人遺棄，但你唔care，因為你係個chill guy。」他亦分享過當年廣告casting影片惹來網民熱烈討論，獲當時拍攝廣告的攝影師留言：「個樣無變仲係咁靚仔。」

5b9d3348 3a11 4f6d 8617 c172547645c8 螢幕擷取畫面 2026 03 10 191821 螢幕擷取畫面 2026 03 10 191802 螢幕擷取畫面 2026 03 10 191918 螢幕擷取畫面 2026 03 10 191716 螢幕擷取畫面 2026 03 10 191738 螢幕擷取畫面 2026 03 10 191844

