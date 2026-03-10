煙害圖象病樣男童公開近照 曬肌肉獲網民大讚靚仔

不論煙民或並非煙民，也應該見過煙害廣告中的病樣男童，該廣告照可謂深入民心，而照片中的小男孩已長大成人，還進化成肌肉囝囝。
煙害廣告男童Ugo以帳號「shing8k」活躍社交平台，分別在IG及Threads公開近照，他既分享當年自己於年僅5歲時拍下的廣告圖，還對比目前照片，寫道：「you broke my heart」，從近照中睇到，當日的煙害廣告男童變成小鮮肉，留有一頭中長曲髮，操出結實腹肌，更帶點韓仔風格，雖然他在Threads簡介上寫下「食少啲煙」，但網民卻留言激讚當年廣告中的病樣男孩，有人更寫：「原來父母食煙，會導致個仔咁靚仔」，當有人問到Ugo本身是否煙民時，他表示自己跟家人均沒有吸煙。
當年廣告令人深刻
為警告大眾吸煙危害健康，世界衞生組織《煙草控制框架公約》要求以煙害圖象警示，香港自1983年起在香煙包裝上引入文字健康警示，並於2007年起採用煙害圖象在包裝上，而12款煙害圖象警示中，煙害廣告男童最令人深刻。
相隔13年，廣告中的男孩今年已經18歲，近年他多次分享有關自己拍攝煙害廣告的多年感受，他曾貼出一張印有自己圖象警示的煙盒被棄置地上之照片，並寫道：「當你每日都喺街邊垃圾桶、廁所俾人遺棄，但你唔care，因為你係個chill guy。」他亦分享過當年廣告casting影片惹來網民熱烈討論，獲當時拍攝廣告的攝影師留言：「個樣無變仲係咁靚仔。」