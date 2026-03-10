劉詩昆87歲生日 愛妻孫穎東京辦棟篤笑吸200觀眾賀壽

孫穎每年在丈夫劉詩昆的生日，也會特意籌備節目，舉辦音樂會慶祝，今年跟往年很不一樣，孫穎趁着劉詩昆前天的87歲正日生日，於東京舉行一場別開生面的楝篤笑，名為《完美太累 瘋癲萬歲》的揀篤笑，是一場集音樂藝術、搞笑、揀篤笑的生日會，吸引逾200人到場，一眾嘉賓為劉詩昆送上祝福，最後劉詩昆更走上台彈奏生日歌切蛋糕，場面熱鬧。
孫穎是音樂藝術家，首次站台，以琵琶配上揀篤笑，她笑說：「認識我嘅人都知我講嘢唔經大腦、口沒遮攔，今次走上台，邊彈琵琶邊talk show，加上在沒有排練的情況下進行，真係好高難度，不過見到咁多朋友咁好嘅反應，完騷後大家都紛紛留言畀我，真係好感動好開心。」
視紅館為下一目標
整場表演1個半小時，除了孫穎的個人表演，她還邀請了音樂家演奏，孫穎跟觀眾深情對話，談到她19歲一個人拖着箱子闖香港，後來成為琵琶演奏家、跨媒體創作人、兩孩的母親、當媽媽之路等，向觀眾傳遞着正能量，她說：「我其實只做了一件事，學着對自己真誠，要誠實地面對想嘗試的衝動，誠實地接納不想走的路。」孫穎不一樣的經歷，令她對人生有深刻啟發：「每天留幾個小時給自己，誰也別來打擾；不把減肥當成KPI，心情好比甚麼都重要，累了就承認累，不需要24小時扮演超人。孩子不需要一個完美的媽媽，他們需要一個真實、快樂、眼裏有光的媽媽。育兒先育自己─把自己伺候明白了，才有能量去愛別人。」切合了主題，孫穎生鬼地表現出思想瘋癲的生活態度，完騷後現場有人大呼「瘋癲闊太，放飛自我！」引得全場大笑。
孫穎多重身份與經歷，提煉出的生命智慧，不少觀眾看後也紛紛留言激讚，孫穎透露，經過今次的成功，下一目標從「鋼琴學院」搬到「紅館」，舉辦棟篤笑，要用行動實踐她提到的「誠實面對想嘗試的衝動」！