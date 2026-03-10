劉詩昆87歲生日 愛妻孫穎東京辦棟篤笑吸200觀眾賀壽

孫穎每年在丈夫劉詩昆的生日，也會特意籌備節目，舉辦音樂會慶祝，今年跟往年很不一樣，孫穎趁着劉詩昆前天的87歲正日生日，於東京舉行一場別開生面的楝篤笑，名為《完美太累 瘋癲萬歲》的揀篤笑，是一場集音樂藝術、搞笑、揀篤笑的生日會，吸引逾200人到場，一眾嘉賓為劉詩昆送上祝福，最後劉詩昆更走上台彈奏生日歌切蛋糕，場面熱鬧。

孫穎是音樂藝術家，首次站台，以琵琶配上揀篤笑，她笑說：「認識我嘅人都知我講嘢唔經大腦、口沒遮攔，今次走上台，邊彈琵琶邊talk show，加上在沒有排練的情況下進行，真係好高難度，不過見到咁多朋友咁好嘅反應，完騷後大家都紛紛留言畀我，真係好感動好開心。」