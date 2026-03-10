東張西望｜梁敏巧跑足一個旺角追「獸父 」 Maggie接個案時大感愕然

梁敏巧（Maggie）在《東張西望》與製作組一同設局令聲稱可以跟他的14歲兒子「三人行」的獸父現身。節目組在交友app開設帳戶尋找相關人士，沒想到大海撈針下竟然找到嫌疑人，對方行事非常小心，但最後仍成功把對方約出來。Maggie在攝製隊陪同下到房間守候，今次更派出多位同事在不同地方守住，慎防跟甩目標。最終Maggie跑足成個旺角，邊跑邊問，直至警方出現，前後差不多四十幾分鐘，但Maggie毫不怯場，亦沒有半點喘氣，被網民狂讚。

對「父子三人行」感愕然

梁敏巧接受《am730》訪問，對於今次跑足一個旺角毫不留力，而且可以邊跑邊問，她表示平日愛跑斜斜路，而且會邊跑邊唱，估不到對做《東張》有幫助，自己會繼續努力邊跑邊唱。問到她接觸這個個案時，第一個感受是甚麼時，她說：「我一收到個個案，聽到個詳情之後，我係好震驚、錯愕，之後就覺得好心痛，因為我本身好鍾意小朋友，一聽到關於小朋友嘅案件我係特別傷心，所以我今次都好肉緊呢個case！」

她坦言當時很擔憂跟甩「獸父」，她說：「其實我好驚我唔夠體能跑，我哋當日有時鐘酒店去緊先達廣場，由嗰邊跑到去黑布街，跑咗八、九個字，不停邊跑邊問！咁難得見到個事主，我都想問個明白究竟發生咩事？自己都好肉緊、好擔心會甩，佢唔答係一回事，我一定會盡我嘅責任去問番晒所有細節同埋內容，呢個係我嘅責任，我跑時候都好有壓力，驚唔夠體能，應付有餘嘅。」