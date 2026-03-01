熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-11 08:00
更新：2026-Mar-10 22:45

Sammi期待7月啟德開騷 許冠文想同黃子華一齊合唱做鄭秀文嘉賓

分享：
PHOTO 2026 03 10 21 40 48 3

Sammi表示7月會開騷，許冠文及黃子華即場表示要做嘉賓。（林俊源攝）

adblk4

許冠文、鄭秀文（Sammi）及黃子華出席《香港電影編劇家協會春茗及頒獎典禮》，談到Sammi及子華主演的《夜王》票房衝破8500萬隨時有望破子華與許冠文主演的《破‧地獄》票房，子華表示好難破，「諗都唔敢諗呀！」許冠文隨即表示因為觀眾入場看Sammi，子華亦即附和，Sammi即謂：「講呢啲！」並表示已對現時成績大感滿意。

PHOTO 2026 03 10 21 40 47 28

許冠文跟黃子華再度合體，更大做心心甫士。（娛樂組攝）

許冠文表示自己有入場睇《夜王》，更搞笑謂：「呢套一定打破到《破‧地獄》！黃子華套套戲都會打破到自己記錄嘅，我有睇呀，娛樂性非常之高，講返晒我以前成日去嗰啲地方⋯⋯」Sammi及子華聞言大為驚喜，許冠文續說：「我講笑啫！係我以前想去嘅地方！邊有錢去啊，嗰陣時飯都冇得食啊！邊有得去嗰度！Sammi 做媽媽生都好好！」子華走到許冠文身旁示意記者他在飲酒，非常搞笑。許冠文曾表示在構思新劇本，他這次再提起並謂：「希望我去之前，可以同子華再合作，破埋紀錄就好啦！咁就可以去得啦！」子華即謂：「係『去得』另一個夜場！大家唔好誤會！」

adblk5

子華特別提到Sammi今次做宣傳的時間長過拍戲的時間。對於劉青雲恨做《夜王》的「歡哥」，Sammi說：「每個人每個人做嘅味道都唔同，而家出咗嚟，子華做係最理想嘅！」子華表示可能換了別人做會有更好票房，許冠文說：「我做龜公唔似，我做個客就似！做最鹹濕嗰個一似！」

PHOTO 2026 03 10 21 40 47 42 PHOTO 2026 03 10 21 40 47 47 PHOTO 2026 03 10 21 40 47 4

Sammi：場次少過紅館

談起啟德主場館已預告Sammi七月開騷，她說：「佢宣布得仲快過我，我唔使宣布！都落實咗係七月，攞咗個場，試吓個場，自己未試過，自己都想feel下自己鍾意啟德定係最鍾情嘅紅館，要做下先知！」她表示啟德主場館容納的人數很多，所以場次會相應少過紅館。

adblk6

許冠文自薦跟子華上台合唱

她稱上月已在商討個唱內容，「我個腦基本上冇停，自己冇做過啟德，之前都去咗場館度睇，都開緊會傾緊內容。我會當係亞洲站最終場，我會保留返最好嘅部份，其實好多人都冇睇過個rundown，同埋今次擴大咗好多配去做，感覺會唔一樣。當然我會加啲新鮮感落去！」Sammi爆子華對做嘉賓很有想法，沒料到許冠文說：「如果你唔介意，我可以同佢合唱㗎 ！」大家隨即起哄，Sammi謂：「好癲丫呢件事！」許冠文說：「你知我唱歌唔好聽㗎喇！」Sammi續指他肯上台已經不得了！

adblk7

PHOTO 2026 03 10 21 40 47 6 PHOTO 2026 03 10 21 40 47 PHOTO 2026 03 10 21 40 47 17 PHOTO 2026 03 10 21 40 47 20 PHOTO 2026 03 10 21 40 47 29

ADVERTISEMENT

送QOLLABS美顏益生菌膠原蛋白粉（高效版）

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務