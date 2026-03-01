Sammi期待7月啟德開騷 許冠文想同黃子華一齊合唱做鄭秀文嘉賓

許冠文、鄭秀文（Sammi）及黃子華出席《香港電影編劇家協會春茗及頒獎典禮》，談到Sammi及子華主演的《夜王》票房衝破8500萬隨時有望破子華與許冠文主演的《破‧地獄》票房，子華表示好難破，「諗都唔敢諗呀！」許冠文隨即表示因為觀眾入場看Sammi，子華亦即附和，Sammi即謂：「講呢啲！」並表示已對現時成績大感滿意。

許冠文表示自己有入場睇《夜王》，更搞笑謂：「呢套一定打破到《破‧地獄》！黃子華套套戲都會打破到自己記錄嘅，我有睇呀，娛樂性非常之高，講返晒我以前成日去嗰啲地方⋯⋯」Sammi及子華聞言大為驚喜，許冠文續說：「我講笑啫！係我以前想去嘅地方！邊有錢去啊，嗰陣時飯都冇得食啊！邊有得去嗰度！Sammi 做媽媽生都好好！」子華走到許冠文身旁示意記者他在飲酒，非常搞笑。許冠文曾表示在構思新劇本，他這次再提起並謂：「希望我去之前，可以同子華再合作，破埋紀錄就好啦！咁就可以去得啦！」子華即謂：「係『去得』另一個夜場！大家唔好誤會！」

子華特別提到Sammi今次做宣傳的時間長過拍戲的時間。對於劉青雲恨做《夜王》的「歡哥」，Sammi說：「每個人每個人做嘅味道都唔同，而家出咗嚟，子華做係最理想嘅！」子華表示可能換了別人做會有更好票房，許冠文說：「我做龜公唔似，我做個客就似！做最鹹濕嗰個一似！」

Sammi：場次少過紅館 談起啟德主場館已預告Sammi七月開騷，她說：「佢宣布得仲快過我，我唔使宣布！都落實咗係七月，攞咗個場，試吓個場，自己未試過，自己都想feel下自己鍾意啟德定係最鍾情嘅紅館，要做下先知！」她表示啟德主場館容納的人數很多，所以場次會相應少過紅館。

許冠文自薦跟子華上台合唱 她稱上月已在商討個唱內容，「我個腦基本上冇停，自己冇做過啟德，之前都去咗場館度睇，都開緊會傾緊內容。我會當係亞洲站最終場，我會保留返最好嘅部份，其實好多人都冇睇過個rundown，同埋今次擴大咗好多配去做，感覺會唔一樣。當然我會加啲新鮮感落去！」Sammi爆子華對做嘉賓很有想法，沒料到許冠文說：「如果你唔介意，我可以同佢合唱㗎 ！」大家隨即起哄，Sammi謂：「好癲丫呢件事！」許冠文說：「你知我唱歌唔好聽㗎喇！」Sammi續指他肯上台已經不得了！