張家輝講明缺席金像獎靠陳法拉 無緣唱live再爆馮德倫大鑊

張家輝與陳法拉結伴出席《香港電影編劇家協會春茗及頒獎典禮》，二人主演的《贖夢》共榮獲4項提名，法拉憑此片角逐影后，而家輝就憑《永遠的失眠》角逐「最佳原創電影歌曲」。正當大家期待家輝會在頒獎禮當日唱live時，他事先表示因有工作在身，未能現身頒發禮，大家無緣聽他現場演繹。他又提到早前要尋找陳法拉在電影的片段，自己剪了幾條讓金像獎大會選擇，「就算係短短嗰10零廿秒都覺得套戲好好睇，法拉都做得好好！」

法拉平常心對待金像獎

入圍角逐影后的陳法拉說：「好感動，因為事隔10年之後，返香港第一次拍戲就有提名，證明同行嘅行家，同埋觀眾都冇忘記我，好感動！都好多謝家輝哥！」她表示沒有甚麼期待，一切都係順其自然，因為好難去比較，每個演員演出都不同，自己會準備扮靚靚去參與。她表示屆時也要即日來回，老公需要湊小朋友不會隨行。張家輝聞言即謂自己才是法拉的先生，對於當日未能出席，他坦言非常遺憾，幸好還有法拉做代表。

Celine Dion都出動埋 對於觀眾未能聽到他現場演繹，家輝即扮傻問是否要唱《吻別》，他說：「雖然我出席唔到，但係我會遙控去關注呢件事，希望我哋套戲都會有好好嘅成績，包括法拉及其他有提名嘅崗位！」談到他今次憑歌曲獲得提名，適逢古天樂、馮德倫也在音樂上有搞作，會否考慮也出歌，他說：「我都到咁嘅年紀，對唱歌冇乜大嘅野心，都係為興趣嘅啫，我冇咩所謂！」

陳法拉表示大家都很愛他唱歌，在場記者指他可以考慮推出新曲加精選的CD，他說：「咁整張歌單嚟睇吓啦！（係咪真係出碟？）碟就冇乜打算㗎啦，如果去美國開巡迴演唱會，Celine Dion都曾經邀請過我，香港得閒先返嚟開啦！」他更應記者要求哼了幾句賀年歌，笑到陳法拉彎腰。

當他聽到馮德倫出新歌，張家輝突然大燭秘密，他說：「我冇同人講過㗎，唔好話俾人知喎！嗰陣時點解整自己有肌肉，就係馮德倫叫我做魔術師，喺水中做魔術拆解啲機關，要除衫，咁我咪去做健身囉，點知佢之後話開唔成！最後開《大追捕》，咁我咪繼續去做健身，其實一開始係由馮德倫嗌我做魔術師先去健身！」問到會否叫對方重開讓他再演魔術師，他笑謂不用除衫也可以，並指AI技術也可以令他變大隻佬。