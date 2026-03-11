熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-11 10:45
更新：2026-Mar-11 10:45

章子怡想與張家輝拍愛情片 讚「渣渣輝」好可愛(有片)

分享：

國際影后章子怡昨日(10日)來港出席香港電影編劇家協會舉行的春茗及「年度推薦劇本獎」頒奬典禮，憑《醬園弄．懸案》獲編劇家協會獎頒發「年度最佳電影角色」獎。章子怡受訪分享得獎感受，已多年沒有在香港領獎的她直言感驚喜，「香港是寶地，憑電影上半部、半部電影就得一個獎！」她憑邐片亦入圍角逐金像影后，被問到可有信心第三度獲封金像影后時，她表示將會出席頒獎禮，亦有留意部分對手的作品，相當優秀，「有提名已是一項肯定。」

A856d407 b394 4cf1 aad3 b962939dd764 Bbaf6248 0b20 4ef2 974a b0c767a01119 6d0d2f22 ba13 4eff a942 46000b9f4de3 1543ab10 4aa2 459f ae90 9ec8e3f2d59c 《醬園弄：懸案》 《醬園弄：懸案》 《醬園弄：懸案》

自問廣東話差：識聽唔識講

春茗星光熠熠，許冠文、張家輝、黃子華、鄭秀文、陳法拉、廖子妤、王丹妮、衛詩雅及張繼聰謝安琪夫婦等均有出席，章子怡剛好坐在張家輝身邊，「想跟他拍一部戲，愛情片吧，很久沒有拍過了！」她大讚張家輝能自編自導自演，很有才華，問到兩人傾偈是普通話或廣東話時，她幽默反問：「渣渣輝？」她笑言也有看家輝的普通話搞笑片，「很可愛！」問到可有興趣拍港產片時，她自言廣東話不算太好，以廣東話說：「識聽唔識講！」

談到近年電影市道不景，她表示願意出資幫忙：「不是做老闆，電影最近有些困境。這確是一句心裡話，有好故事、好企劃記得可以找我。」早前她透露自導自演的《游過海岸一百米》，亦在構思劇本，暫未開拍。對於有消息指執導作由吳慷仁易角成田栩寧，她澄清，「還未開始選角呢，應該不是同一部電影吧。（會親自挑選男主角？）我在選角上應該有點作用吧！」她表示4月將開拍一部新戲，問到題材時，就透露不是動作或愛情片。至於《醬園弄》的下映何時上映，她只知現正進行後期製作，希望今年能上映，籲大家可追問導演陳可辛，。

626823a3 be14 4d62 845a 8664d078b878 Ea0b6674 59a1 4382 9734 5d070d458347 PHOTO 2026 03 10 21 40 47 18 FCwBUXMe17yIbZMEtDsLjWSnw1 vxXevieAnlIngJ5Q 2lWiw EPFROmh1H 586o5eAh 2fr2jkATH 8M0x DM D974ce82 3409 46b7 b3e6 b572c40e1581 22f14567 64e4 47d9 862e 7d2bb6c6cbc9

廿四孝母親 陪愛女追宋雨琦

章子怡早前帶同一對子女外遊，但今年沒有一如以往滑雪，改為去三亞休息。對於網民大讚女兒醒醒亭亭玉立，跟媽媽一樣美，她半說笑道，「反正比生出來時好看得多了！女大十八變好像是挺有道理！」她指女兒對演藝圈亦有興趣，「多少有遺傳到一些表演天份吧，唱歌跳舞都不算很有興趣，反而喜歡運動，尤其跑酷方面。」她無意催谷女兒成為童星，尊重女兒意願，但就大爆女兒愛追星，「追宋雨琦(女團I-dle成員)，宋雨琦喜歡的玩偶，她也要，宋雨琦用甚麼包包、她就想用！沒有太在乎我的作品。」I-dle將於6月襲港開show，笑言已預時間陪愛女睇show。

不過，追星女兒也看過一些電影片段，「就是《臥虎藏龍》那些，始終距離產生美嘛！」問到女兒可會火重演武打動作戲份，章子怡則笑言：「她打不過我！」反而女兒有看《醬園弄．懸案》，但就心痛媽媽在戲裡被虐打，「她覺得太辛苦，讓人挺感動，(心裡很甜？)是啊，很sweet！」

