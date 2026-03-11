章子怡想與張家輝拍愛情片 讚「渣渣輝」好可愛(有片)

國際影后章子怡昨日(10日)來港出席香港電影編劇家協會舉行的春茗及「年度推薦劇本獎」頒奬典禮，憑《醬園弄．懸案》獲編劇家協會獎頒發「年度最佳電影角色」獎。章子怡受訪分享得獎感受，已多年沒有在香港領獎的她直言感驚喜，「香港是寶地，憑電影上半部、半部電影就得一個獎！」她憑邐片亦入圍角逐金像影后，被問到可有信心第三度獲封金像影后時，她表示將會出席頒獎禮，亦有留意部分對手的作品，相當優秀，「有提名已是一項肯定。」

自問廣東話差：識聽唔識講 春茗星光熠熠，許冠文、張家輝、黃子華、鄭秀文、陳法拉、廖子妤、王丹妮、衛詩雅及張繼聰謝安琪夫婦等均有出席，章子怡剛好坐在張家輝身邊，「想跟他拍一部戲，愛情片吧，很久沒有拍過了！」她大讚張家輝能自編自導自演，很有才華，問到兩人傾偈是普通話或廣東話時，她幽默反問：「渣渣輝？」她笑言也有看家輝的普通話搞笑片，「很可愛！」問到可有興趣拍港產片時，她自言廣東話不算太好，以廣東話說：「識聽唔識講！」

談到近年電影市道不景，她表示願意出資幫忙：「不是做老闆，電影最近有些困境。這確是一句心裡話，有好故事、好企劃記得可以找我。」早前她透露自導自演的《游過海岸一百米》，亦在構思劇本，暫未開拍。對於有消息指執導作由吳慷仁易角成田栩寧，她澄清，「還未開始選角呢，應該不是同一部電影吧。（會親自挑選男主角？）我在選角上應該有點作用吧！」她表示4月將開拍一部新戲，問到題材時，就透露不是動作或愛情片。至於《醬園弄》的下映何時上映，她只知現正進行後期製作，希望今年能上映，籲大家可追問導演陳可辛，。

廿四孝母親 陪愛女追宋雨琦 章子怡早前帶同一對子女外遊，但今年沒有一如以往滑雪，改為去三亞休息。對於網民大讚女兒醒醒亭亭玉立，跟媽媽一樣美，她半說笑道，「反正比生出來時好看得多了！女大十八變好像是挺有道理！」她指女兒對演藝圈亦有興趣，「多少有遺傳到一些表演天份吧，唱歌跳舞都不算很有興趣，反而喜歡運動，尤其跑酷方面。」她無意催谷女兒成為童星，尊重女兒意願，但就大爆女兒愛追星，「追宋雨琦(女團I-dle成員)，宋雨琦喜歡的玩偶，她也要，宋雨琦用甚麼包包、她就想用！沒有太在乎我的作品。」I-dle將於6月襲港開show，笑言已預時間陪愛女睇show。

不過，追星女兒也看過一些電影片段，「就是《臥虎藏龍》那些，始終距離產生美嘛！」問到女兒可會火重演武打動作戲份，章子怡則笑言：「她打不過我！」反而女兒有看《醬園弄．懸案》，但就心痛媽媽在戲裡被虐打，「她覺得太辛苦，讓人挺感動，(心裡很甜？)是啊，很sweet！」