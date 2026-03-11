金像獎︱李佳芯領取入圍證書眼泛淚光 喜獲大會送紀念水瓶

現年43歲的李佳芯（Ali）自從與TVB結束12年的合約關係後，Ali自組工作室頻頻出席商業活動。Ali去年與黎諾懿拍攝馬來西亞劇集《義和》，深受觀眾歡迎，而最近她忙於拍攝台灣電影《哥哥可以跟我打勾勾嗎》，同時與好友梁嘉琪和楊潮凱積極經營YouTube頻道「H3O」。

Ali在電影發展上亦有亮眼的表現，她憑《金童》首獲今年金像獎「最佳新演員」提名。她前日在社交平台拍片分享日前已經領取入圍證書的喜悅，喜獲大會送紀念水瓶。