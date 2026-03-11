金像獎︱李佳芯領取入圍證書眼泛淚光 喜獲大會送紀念水瓶

現年43歲的李佳芯（Ali）自從與TVB結束12年的合約關係後，Ali自組工作室頻頻出席商業活動。Ali去年與黎諾懿拍攝馬來西亞劇集《義和》，深受觀眾歡迎，而最近她忙於拍攝台灣電影《哥哥可以跟我打勾勾嗎》，同時與好友梁嘉琪和楊潮凱積極經營YouTube頻道「H3O」。
Ali在電影發展上亦有亮眼的表現，她憑《金童》首獲今年金像獎「最佳新演員」提名。她前日在社交平台拍片分享日前已經領取入圍證書的喜悅，喜獲大會送紀念水瓶。
心情既興奮又激動
Ali當天領取入圍證書時眼泛淚光，心情既興奮又激動，她指留意到憑同一套電影《金童》角逐金像獎獎項的張繼聰已領取證書，並笑稱：「嗰刻我見到以為新人應該冇啩，原來有！我會記住自己永遠都係新人，繼續學習，多謝！」 Ali大讚大會送紀念水瓶很實用，她續說：「好似已經攞咗獎咁，因為上面有我個名同埋個提名！」
上月金像獎公布提名名單，Ali回覆本報說︰「真係完全冇諗過，因為記得嗰陣時，係舊公司拍劇拍到天昏地暗，其中一日度左期拍攝，同埋係《金童》入面，只係阿聰回憶入邊出現，好少片段，當中係完全冇得warm up ，冇得睇前面後面點去演，一黎就要拍，所以有提名係好驚喜。」