攻你上大學｜倪嘉雯Cute爆答問題被嘲似小學雞 陳煒周嘉洛鬥冇大志

由林盛斌率領2025香港小姐亞軍施宇琪及季軍袁文靜主持的《攻你上大學》昨晚（1０日）播出的考生陣容是《正義女神》演員陳煒（煒哥）、周嘉洛、馬貫東、蔣祖曼、鄭衍峰、黎澤恩（Ronny）、倪嘉雯、林智樂、王嘉慧與黃建東。
眾星於比賽前先來搞笑熱身！煒哥與周嘉洛分別在上周以《璀璨之城》與《飛常日誌II》主演身份現身《攻你上大學》，今次兩人「重臨」節目，煒哥笑言上次讀到中二，今次希望讀到中六，即被林盛斌取笑冇大志：「大學啦，煒哥！」不過周嘉洛更冇大志，上次讀到中三的他，笑言今次目標是小三，引得全場大笑。身為樂隊Mr.結他手的Ronny坦言沒讀大學，跪求林盛斌出音樂題助他過關。
法律碩士王嘉慧立Flag
至於首次上《攻你上大學》的王嘉慧其實來頭不少，入讀倫敦大學學院心理學的她，返港後再讀了兩年中大法律碩士課程，名副其實才貌雙全。當其中一條題目涉及法律範疇時，王嘉慧搞笑立Flag謂：「我讀Law㗎，呢題都唔識我真係返屋企！」結果成功答中，認真一額汗。至於大學修讀生物學的倪嘉雯，答題時經常揈筆兼左搖右擺，遭林盛斌模仿兼取笑：「你真係好似小學雞！」倪嘉雯聞言撒嬌高呼：「唔好呀！」可愛爆燈。
今晚（11日）一集，文靜老師繼續大派「山埃」貼士不特止，更在拍檔施宇琪問完問題後要求對方「畀啲貼士」，終令林盛斌「崩潰」謂：「文靜老師你啲貼士成日害死人，你又唔知！」文靜老師不懂反應，惟有頭耷耷及以笑遮醜。