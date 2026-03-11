攻你上大學｜倪嘉雯Cute爆答問題被嘲似小學雞 陳煒周嘉洛鬥冇大志

由林盛斌率領2025香港小姐亞軍施宇琪及季軍袁文靜主持的《攻你上大學》昨晚（1０日）播出的考生陣容是《正義女神》演員陳煒（煒哥）、周嘉洛、馬貫東、蔣祖曼、鄭衍峰、黎澤恩（Ronny）、倪嘉雯、林智樂、王嘉慧與黃建東。

眾星於比賽前先來搞笑熱身！煒哥與周嘉洛分別在上周以《璀璨之城》與《飛常日誌II》主演身份現身《攻你上大學》，今次兩人「重臨」節目，煒哥笑言上次讀到中二，今次希望讀到中六，即被林盛斌取笑冇大志：「大學啦，煒哥！」不過周嘉洛更冇大志，上次讀到中三的他，笑言今次目標是小三，引得全場大笑。身為樂隊Mr.結他手的Ronny坦言沒讀大學，跪求林盛斌出音樂題助他過關。