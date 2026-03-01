9歲小歌手Isabella吳欣彤閃耀進化！全新跳唱單曲《Starlight》MV上線 想笑就笑 想跳就跳！

由Baron Music發掘、8歲就出道的女歌手吳欣彤（Isabella），繼首支抒情派台歌《每一句》後，終於在2026年推出第二彈超級colorful的跳唱單曲《Starlight》！由金牌監製伍樂城（Ronald）與Chris Fu親自操刀，作曲編曲Sylvester（陳勇全）注入K-pop式輕快節奏，中文詞Simpson Ko用小朋友視角寫出「光與暗共存」的成長故事，英文rap則由Michelle Miu加持，希望聽眾聽完會想「跟住一起舞動」！ Isabella 笑言，自己的第一首 MV 氣氛較為嚴肅，而今次的拍攝體驗則截然不同，整個過程更活躍、更具色彩感。「看到成品的剎那，我差點激動得要流淚，因為真的與我腦海想像的繽紛世界一模一樣！」她興奮分享道。對 Isabella 而言，MV 中最難忘的一幕是在海邊拍攝。當時 Ronald 即時緊張提醒她：「小心點！唔好太靠近海，小心失足跌落海！」這份關心令 Isabella 感到十分溫暖。回家後，她立即將這段經歷與媽媽分享，媽媽亦深受感動，表示：「好開心有一間好公司和好同事照顧好 Isabella！」

原來，Isabella 每次錄音都會帶上一隻香蕉補充體力，亦不忘準備一些零食與監製分享；她還經常向大家展示自己心愛的 Labubu 公仔。雖然今年只有九歲，但她的專業態度與不少資深歌手無異。很多時候，她錄音僅需「1 take」便已完成，而當監製仍在思考是否需要重錄時，Isabella 反而會主動提出：「唔得唔得，讓我再試多次。」年紀輕輕已對自己要求極高。 監製與老師們一致讚賞 Isabella 的耐性十足、沉穩專注，而且非常有禮貌。其跳舞老師兼排舞師 Apple Keung 亦透露，在練習《Starlight》舞步時，起初大家都是面向鏡子跳舞，Isabella 卻主動建議可否嘗試轉換方向。結果她面向四面牆各跳四次，連續跳了多達 16 次，其勤力程度在同齡小朋友中相當突出。