唱錢 ｜ 40歲靚太Mani唱《信者得愛》聲線似鄭秀文 網民推薦參加下屆《中年好聲音》

由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持、Eric Kwok擔任音樂總監的互動音樂Game Show《唱錢》，本周六晚（14日）播出第八集。除了三位常規主持，陸浩明將聯同Plan V其餘四位成員：江廷慧、彭家賢、陳昊廷及侯雋熙主持直播間，嘉賓則是XiX。《唱錢》上周六開始回歸「素人版」，而今集將誕生開播以來最強「唱錢素人」，該名素人成功挑戰Monster Level、打爆九格Sing盤，成為首位勇奪十萬港元奬金的挑戰者，令人相當期待。 今集「40歲靚太」Mani將承接上集餘威，繼續挑戰九格Sing盤。在上一集以平均綜合成績90.12%先後挑戰了Level 1《信者得愛》、Level 2 《Show You》、Level 3《後來》、Level 4《紅豆》及Level 6《女神》的Mani，當中《信者得愛》除綜合成績高達92.7%，還獲網民力讚聲音酷似原唱鄭秀文，力推她參加下屆《中年好聲音》，又指《唱錢》難度更勝《中年》：「把聲都似Sammi」、「好Sammi Feel」、「為何不參加《中年好聲音》」、「幾好呀，一啲都唔畀《中4》輸蝕」、「堅好聽」、「聲底好好」、「佢勁過《中年》，《中年》知自己唱咩歌，佢係上到去先知要唱乜嘢歌，而且仲要唱到」、「有料」、「非常好」、「估唔到唱得咁好聽」、「參加過新秀真係唔同啲」。又指Mani顏值高企，是林欣彤＋呂慧儀混合體：「四十歲都幾靚」、「如果接近40歲都算好靚女吖」、「唔化妝仲靚」、「第一眼以為係林欣彤」、「似呂慧儀」、「面型輪廓ok」。

Eric Kwok擔任音樂總監的互動音樂Game Show《唱錢》。

喪Loop所有歌追求完美音準 除了網民，Eric Kwok及森美對Mani亦是讚不絕口，Eric Kwok：「佢耳仔好犀利，模仿到啲人去到呢個地步，首先你一定要聽得出，知道喺咩位而又做到（番出嚟），佢聲帶Control好勁」、「喺呢個節目唱得到又得好係好難嘅」，森美：「你係接近職業歌手Level。」Eric Kwok更主動問Mani為何本身沒有學唱歌、音準都可以咁準，Mani笑言全靠反覆狂Loop同一首歌：「因為我鍾意聽個歌手嗰粒音點樣出（嚟嘅）」、「我一隻歌聽好多好多次，可能幾個月我都係聽緊嗰隻歌、跟住係咁唱」，森美聞言大嘆Mani「 瘋癲」之餘，更忍不住搞笑問Mani家人點頂。

今集還有另一位十萬港元現金獎候選人，他就是與Mani一樣曾參加過英皇新秀歌唱比賽的Derek。自稱「細細個已開始參加歌唱比賽」、比賽資歷無數的Derek，自少已想入行追逐歌星夢，但隨著年月過去，Derek在2007年英皇新秀比賽中八強止步後，終決定放棄追夢重返現實。直到遇上《唱錢》這個機遇，Derek決定重啟「追夢Mode」為年屆40的自己再追一次夢，相當感人。與Mani同樣擁有一把靚聲的Derek，亦獲Eric Kwok讚不絕口，指Derek「低中音都好聽」之餘，又讚他咬字清晰：「你係咁多參賽者，係咬字最正嘅一個，零懶音」及「太有感情」；雖然「咬字」與感情」兩者均與《唱錢》過關條件無關，但足以證明Derek唱歌值得期待，亦甚有潛力贏走十萬港元現金獎。

出現超高難度非Monster歌曲 今集，兩位挑戰者都會開出不少新歌，其中一首非「Monster」更被Eric Kwok評為：「呢隻歌嘅難度係我聽咗300次都未練好隻歌」、「（啲詞）好密，一句衰咗，就衰廿粒音。」Mani《唱錢》面試片段，化了淡妝、戴上粗框眼鏡的Mani顏值大獲好評之餘，人物性格亦贏盡讚賞，全因對答夠晒幽默貼地。Mani面試金句有：「又唔使好聽、又唔使台風，咁本身我冇乜嘅，咁咪可以試吓」、「其實我由細到大都發明星夢」、「我兩個仔都成日叫我參加中年好聲音。可能平時佢哋聽得我唱歌多，潛意識覺得我隻隻歌都應該要唱到嘅」、「40歲都幾大鑊架，奔四吖嘛，女人嚟講幾大鑊嘅。」

對於Mani的快人快語，網民紛紛點讚：「對話好搞笑」、「心態唔錯，對答冇距離感」、「靚太好勇，支持」、「面型輪廓ok，聲音夠響亮，面部表情唔錯，講嘢夠淡定，40歲真係冇問題，可以考慮做藝人」、「幾可愛」、「呢位媽咪好率真」、「佢講嘢把聲都好聽」、「素人嚟講我覺得佢講嘢算幾叻」、「靚太好玩得」。