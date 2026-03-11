80歲馮素波靠打匹克球減磅 黃婉曼帶隊品嘗懷舊點心補充體力

馮素波波姐早前新春期間大嚐時令美食，體重也增加了不少磅數，但近期愛上了打「匹克球」的她完全冇有怕，但打波需要對手，波姐特別相約飲食網絡節目「嘆世界突擊隊」的Madam Icy黃婉曼，以及女特務梁茵 (Kiko)、 羅堃尉(Karen)，男特務鄭詠謙 (Mo) 和鄭嘉豪 (Rocky)，以及於中港全網百萬粉絲的新特務成員 Kelly可人，前往位於銅鑼灣鬧市天台的Arcadia內的匹克球場切磋球技。



儘管波姐已經超過80歲，但她在匹克球場上彷如如魚得水，無論是發球、旋球和擊球，波姐表現動作敏捷，凡觸球時均能輕鬆處理，讓他們這班後生仔看得目瞪口呆，自愧不如，唯有叫波姐球拍下留情。波姐表示：「可能童年時曾學習粵劇，一直也有練功練氣，所以我的運動細胞和年青人相比尚算可以。而且到我們這年記，真的要盡量去嘗試新事物，這才不枉此生。」