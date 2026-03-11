鄭中基現身編劇家協會春茗不受訪 周家怡遇車禍破財擋災(有片)

香港電影編劇家協會昨晚(10日)於尖沙咀舉行春茗及頒獎典禮，章子怡親臨領「最佳電影角色」獎，同場許冠文、張家輝、黃子華、鄭秀文、陳法拉、廖子妤、王丹妮、衛詩雅及張繼聰謝安琪夫婦等亦有出席，可謂星光熠熠，連去年被爆離婚的鄭中基獲提名「最佳電影角色獎」，他亦有現身，但就沒有接受訪問。劉鎮偉獲頒榮譽大獎，《再見UFO》編劇江皓昕和錢小蕙，以及《女孩》自編自導的舒淇獲年度推薦劇本獎，不過劉鎮偉和舒淇因事未能出席。

組女團表演跳火盆 衛詩雅和周家怡就孖公仔亮相，兩人髮型相似，說笑要組女團在英皇25+慶典表演，可破地獄跳火盆，。周家怡早前在社交平台發文，透露遇上交通意外，她昨晚受訪親述驚險情況，原來當晚(3月1日)與朋友睇《夜王》午夜場後，駕駛黃色BENZ座駕「May」送友人返將軍澳寓所，然後自己駕車回家，途經一修路處，「前面有許多雪糕筒，迎頭有駕車，快到我都睇唔到，撞落雪糕筒到，雪糕筒安全燈啲鋰電飛埋我架車度，睇住無得避，撞爆咗我盞車頭燈，刮花咗。」不過，她笑言當刻沒大反應，只心痛車頭燈損毀，「今次無仇報，因為佢架車無停。」事後經整車師傅提醒才記得報警，雖然事發在隧道口附近，有閉路電視錄影，但直言連警方亦表示機會渺茫，「當破財擋災。」

衛詩雅首炮製驚喜 老公開心3日 問到衛詩雅可擔心坐家怡的座駕，她就大讚對方的駕駛技術比陳家樂還要好，非常放心。早前衛詩雅為慶祝老公周祉安生日，特地親手製作蛋糕，「人生第一次俾驚喜人，個幾月前已準備，佢開心咗3日，因為我未做過，佢好驚喜。」