熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-11 14:30
更新：2026-Mar-11 14:30

鄭中基現身編劇家協會春茗不受訪 周家怡遇車禍破財擋災(有片)

分享：

香港電影編劇家協會昨晚(10日)於尖沙咀舉行春茗及頒獎典禮，章子怡親臨領「最佳電影角色」獎，同場許冠文、張家輝、黃子華、鄭秀文、陳法拉、廖子妤、王丹妮、衛詩雅及張繼聰謝安琪夫婦等亦有出席，可謂星光熠熠，連去年被爆離婚的鄭中基獲提名「最佳電影角色獎」，他亦有現身，但就沒有接受訪問。劉鎮偉獲頒榮譽大獎，《再見UFO》編劇江皓昕和錢小蕙，以及《女孩》自編自導的舒淇獲年度推薦劇本獎，不過劉鎮偉和舒淇因事未能出席。

adblk4

54a69209 c368 408d bb6c 73a1f1e07d5f WhatsApp Image 2026 03 10 at 8.19.54 PM (1) WhatsApp Image 2026 03 10 at 8.19.54 PM WhatsApp Image 2026 03 10 at 8.19.56 PM (1)

組女團表演跳火盆

衛詩雅和周家怡就孖公仔亮相，兩人髮型相似，說笑要組女團在英皇25+慶典表演，可破地獄跳火盆，。周家怡早前在社交平台發文，透露遇上交通意外，她昨晚受訪親述驚險情況，原來當晚(3月1日)與朋友睇《夜王》午夜場後，駕駛黃色BENZ座駕「May」送友人返將軍澳寓所，然後自己駕車回家，途經一修路處，「前面有許多雪糕筒，迎頭有駕車，快到我都睇唔到，撞落雪糕筒到，雪糕筒安全燈啲鋰電飛埋我架車度，睇住無得避，撞爆咗我盞車頭燈，刮花咗。」不過，她笑言當刻沒大反應，只心痛車頭燈損毀，「今次無仇報，因為佢架車無停。」事後經整車師傅提醒才記得報警，雖然事發在隧道口附近，有閉路電視錄影，但直言連警方亦表示機會渺茫，「當破財擋災。」

adblk5
WhatsApp Image 2026 03 10 at 8.20.19 PM (1) 1009ee10 1422 4f6a a7f1 86efc5cfd387 6b8079b9 92d8 44d5 9380 d22679386609 0831d061 8e7d 404a 8ce7 80bd1d113a1a

衛詩雅首炮製驚喜 老公開心3日

問到衛詩雅可擔心坐家怡的座駕，她就大讚對方的駕駛技術比陳家樂還要好，非常放心。早前衛詩雅為慶祝老公周祉安生日，特地親手製作蛋糕，「人生第一次俾驚喜人，個幾月前已準備，佢開心咗3日，因為我未做過，佢好驚喜。」

ADVERTISEMENT

送QOLLABS美顏益生菌膠原蛋白粉（高效版）

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務