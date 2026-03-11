足球女將2｜螢花新隊長將揭曉 樂琳NB凱程Wingki成熱門（ ViuTV 女子足球隊FB）

今晚播出的一集《足球女將2》，主教練盧均宜宣布螢花需要選拔新一名隊長。他指隊長必需具備良好的領導能力、球場感染力和練習時可以團結到隊員。被最多螢花成員猜選有機會成為下一任隊長的成員有：倪碧賢（NB）、羅詠琪（Wingki）、陳樂琳（Loklam）和陳凱程（Hoi Ching）。不過Wingki坦言對此事感到有壓力：「對於重新再揀隊長呢件事，係幾擔心。因為三角賽嘅時候，郭sir（郭嘉諾）同我講，覺得我幾適合做隊長。所以都擔心會揀自己」。

NB︰唔好當個波係炸彈先 隨後，螢花分成黃白兩隊進行10對10隊內賽。作為白隊其中一個主力的NB雖盡量去幫助隊員去調整狀態，同時亦對隊員太依賴自己而感到疲累：「講咗幾多次，大家攞到波唔好咁激動。唔好當個波係炸彈先」。而同隊的劉寶兒（Poyi）最終因自身表現未如理想而流淚，隊友巫穎潔（Momo）表示作為同是新加入球隊的成員很理解Poyi的心情：「知道自己唔係好熟識呢個領域，但大家又對你有期望，但又無可能咁短時間內改到，係會幾沮喪同迷茫」。

螢花今季球員名單⬇

盧均宜讚樂琳不可或缺 想盡力帶領白隊的NB亦因壓力而眼濕濕，盧均宜分享指：「有時並唔係要教隊友，而係要帶動大家，落場就係要帶動。唔係靠把口，而係用行動」。被問及在其戰術中比較重要的球員，他直言有Loklam、NB、張芷菲（Faye）和Wingki：「樂琳係中場不可或缺嘅球員。佢控傳、個人能力、冷靜觀察、鍾意搵好多輸送，係我嘅打法入面一個好重要嘅球員。NB，全場入球能力係有質素。芷菲前後場都踢得，係一個好有力量嘅球員。Wingki係隊內速度最快，好搏命。係個場到係帶動隊員」。

原文刊登於 Yahoo娛樂圈