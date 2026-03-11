民生書院100周年AI科技製作紀念影片 重現彭羚林志美陳秋霞拍攝畫面

日前三月八日既是婦女節也同時是民生書院的100周年校慶大日子 ，民生書院在這100年中孕育了不少社會知名人士，商界代表有林建岳、王維基、楊主光和李正培，來自演藝界台前幕後的則包括歌手陳秋霞、彭羚、林志美、演唱會總監蕭潮順、跨界媒體人周國豐和製作人唐婉儀。

民生書院在90周年校慶時，校友陳秋霞便特別撰寫了一曲《光與生命》，並由她和兩位師妹林志美及彭羚合唱，道盡每個同學的心聲 ，這也是彭羚久別幕前誠意為母校獻聲。作為民生書院的一份子，演唱會總監蕭潮順近年為大家帶來了許冠傑和汪明荃等巨星在紅館的精彩演出，他也是羅啟豪聯乘譚輝智即將舉行的《雙星演唱會》的幕後推手，因此他順理成章肩負起「民生100」視頻的製作。