何廣沛先天聽力有問題 睇口形估足30年

何廣沛去年曾透露自小有聽力障礙，無論高分貝、低分貝都難以聽清，在美國讀大學時曾一度戴助聽器，但因為助聽器只是放大音量，令他非常頭痛，儘管努力嘗試，但身體的反應非常大，於是決定放棄，一直靠睇口形估說話內容，日常對話有3成都聽不清潔。去年中他接受基因檢測，發現負責聽力的DNA出現異常，確認聽力障礙屬於先天問題。他曾表示已有心理準備，日後如出現衰退問題，便要重新佩戴助聽器。

估足30年口形 有助聽器品牌發布何廣沛一段試戴感受及分享他過去拍劇面對的難處。他在影片中表示如沒有助聽器的輔助下，平日都是靠估大家的說話內容，難免有機會估錯，有時會聽不清導演的指示而走錯位，所以日常拍劇除了看對手的口形外，也會花多一至兩倍時間去熟讀所有對手的對白。他亦提到大學時的助聽器令他非常不適，直言「估咗30幾年，其實好攰」。

他大讚現時新款的助聽器非常舒服，令他重拾對世界的好奇心。他坦言人沒有完美，每個人都有自己的缺陷，只要不尷尬，尷尬便是別人。他又指戴助聽器是一個選擇，讓科技幫助自己融入世界，不用太介懷別人怎麼看。

陳曉華會幫忙提點 何廣沛過去曾提到拍《破毒強人》時，因為陳豪要以沙啞聲線去講對白，他完全聽不到對方的聲音，全程靠估。由於他過去從未公開過自己有聽力障礙，所以曾被外界認為他好寸，「叫佢都唔應」，幸好圈中如陳曉華、陳浚霆知道他的問題，如在他身旁會幫忙提醒。有時他也因為估錯未婚妻的說話內容，令對方哭笑不得，坦言聽力有問題非常影響日常生活，令身邊的人很辛苦。