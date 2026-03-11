熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-11 18:30
更新：2026-Mar-11 19:00

Sammi宣布啟德開騷日子 7月連開兩場勁興奮

Sammi終於宣布開騷日子，7月10日和11日於香港啟德體育園主場館開演唱會。

天后鄭秀文（Sammi）七月啟德個唱日子終出爐！今日她在社交平台正式宣布今年7月10日和11日於香港啟德體育園主場館開演唱會，並寫上：「人生第一次啟德開show。幾倍大的埸地，幾何級的觀眾。Mi自己充滿住期待、興奮。You and Mi concert亞洲巡迴終章篇。上次錯過了香港和澳門，又或者想再一次感受澎湃、興奮、感動。7月10日至11日。Mi 約定你們。將最好的自己交出。」

Samm於2024年7月開始展開《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》，分別在紅館舉行共13場演出、澳門共8場，下月中亦將會在馬來西亞舉行2場，至於作為尾站的啟德暫定2場。

天后鄭秀文（Sammi）於2024年7月開始展開《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》。（娛樂組攝）

啟德騷為亞洲站最終場

Sammi出席活動時分享即將會在啟德場地開騷的感受，她說：「自己都想feel下自己鍾意啟德定係最鍾情嘅紅館，要做下先知！」Sammi透露已經正在商討演唱會內容，指這次演唱會是亞洲站最終場，希望能夠保留過往演出最精彩的部份，也會加入新的元素讓觀眾感到新鮮感。Sammi強調啟德主場館容納的人數很多，因此舉行的場次會少過紅館。至於嘉賓方面，Sammi笑稱黃子華對做嘉賓很有想法，許冠文也表示願意擔任嘉賓與黃子華在上台合唱。

01KKC1JVA1WXSRCZZHN14PVS2H WhatsApp Image 2024 07 29 at 1.01.09 AM (1) 01KKBZQ7H1DARPS4ST8F8KZMZR VS Instagram 0’31” WhatsApp Image 2024 07 29 at 1.13.09 AM (1)

