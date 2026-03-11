Sammi宣布啟德開騷日子 7月連開兩場勁興奮

天后鄭秀文（Sammi）七月啟德個唱日子終出爐！今日她在社交平台正式宣布今年7月10日和11日於香港啟德體育園主場館開演唱會，並寫上：「人生第一次啟德開show。幾倍大的埸地，幾何級的觀眾。Mi自己充滿住期待、興奮。You and Mi concert亞洲巡迴終章篇。上次錯過了香港和澳門，又或者想再一次感受澎湃、興奮、感動。7月10日至11日。Mi 約定你們。將最好的自己交出。」

Samm於2024年7月開始展開《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》，分別在紅館舉行共13場演出、澳門共8場，下月中亦將會在馬來西亞舉行2場，至於作為尾站的啟德暫定2場。