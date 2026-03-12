陳展鵬東莞搞晚宴每位498　視帝被問「幾時陪唱K」

視帝陳展鵬喺高峰時期一年有五套劇集播出，不過自2024年開始劇集產量大幅下降，2024及2025年分別只係播出《逆天奇案2》及《巨塔之后》，佢喺完成拍攝新劇《玫瑰戰爭》後，暫時都未有開拍新劇嘅消息，而佢亦改為開拓內地市場，不時舉行見面會及四出登台，努力搵銀。

「陳展鵬明星晚宴」

近日，有內地旅行社喺小紅書出PO，表示陳展鵬將於4月4日喺廣東東莞舉辦一場晚宴，隨即引起網民關注。

內地旅行社喺小紅書上載宣傳「陳展鵬明星晚宴」海報，並宣布名為「陳展鵬復活節限定晚宴」嘅活動將於4月4日晚上6點半於廣東東莞舉行，而收費為498元人民幣（約568港元）/位或4,680元人民幣（約5,333港元）/圍（10人一桌）。