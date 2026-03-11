邱士縉Stanley喜遇章子怡唔敢集郵 劇透團歌進度 爆笑為MIRO見面會獻計(有片)

邱士縉(Stanley)今日出席時裝品牌活動，一身霸道總裁look配銀絲眼鏡現身，「大表波」身型令同場的柯煒林都不禁伸手一摸「驗證」。Stanley昨日(10日)出席香港電影編劇家協會春茗及頒獎典禮，他表示受到《破·地獄》導演陳茂賢邀請出席，除了有機會跟許冠文、文雋等業界翹楚前輩會面，最驚喜是首次見到國際影后章子怡的真身。問到可有集郵時，他直言：「唔夠膽，見到佢都好忙，唔好意思去打卡。」他自言沒有瘋狂集郵，但也有趁機跟張家輝、黃子華等自我介紹。

談到近來工作動向，Stanley透露現正拍攝電影和劇集，其中會嘗試演敗類角色，將以從未試過的造型見觀眾。而去年拍畢的劇集《IT狗2.0》和《COURT！》，以及另一部電影將會於今年陸續推出，問到電影是否陳茂賢導演的新作時，他沒有否認：「總之多謝陳茂賢邀請我去編劇家協會(春茗)！」新歌則預計在年中推出。問到要拍戲、舉行MIRROR演唱會，可會影響年尾的結婚大計時，他笑言自己主要負責點頭答應和付款，「有意見得嚟又唔可以太多意見。」故仍可兼顧工作。

談到MIRROR錄製團歌的進度，Stanley笑言有留意Threads留言，明白fans心急，他特地揚聲跟現場fans宣告，今年至少推出一快一慢團歌，打頭陣的快歌已進入錄音階段，並已度期拍MV，但未知何時推。問到「Party Garden」見面會會否有一對一的fans服務，「高度機密，我暫時未有權限知道。」接著就獻計「無壽無疆」式服務，「每個fans都會有個花環擺喺頭上，好似泰國佛，戴上黃色萬壽花環，笠落個頭，好似四面佛咁，總之主題參考四面佛做法，全場都有萬壽菊，跟住灑水。」引到哄堂大笑，但經理人嚇到面容扭曲，Stanley補充只是建議，不保證場場「萬壽」。

Stanley早前與Jeremy滑雪，並結伴看柳應廷Jer與林宥嘉、側田和吳林峰合作的演唱會，他笑言，「好耐冇見阿Jer，喺後台同佢攬攬，我以為可以同林宥嘉同側田影相，點知係同佢影相，即刻失望咗半秒。」不過最後他也能成功集郵，大讚四人表現出色。談到阿Jer受訪時指Stanley仍未為《坐看雲起時》編舞，「我會排俾佢，到時佢唔跳我就話俾大家知。」不過，他就表示不會在婚禮上表演，「咁跳呢首歌又唔係咁好。」