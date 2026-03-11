混血肥仔家暴罪成芊蕙子有回應 Bob叔批評男方唔會知錯

YouTuber混血肥仔去年被爆偷食公司女主持丁彥均(丁丁)。事件曝光後，丁丁發聲明指沒有介人別人婚姻，而混血肥仔則發文，稱與太太芊蕙子已簽分居協議書，但芊蕙子就表示從未收到混血肥仔或律師提交的離婚呈請，更大爆男方在於24年10月親口承認婚內出軌。 正當事件正被人淡忘之際，有網民貼出一張英國法庭公開資料，顯示一名叫TSANG TOMMY 的人，於2025年12月31日，被裁定「Assault by beating」(毆打)罪成。出po的網民留言說︰「做做下功課無意中發現原來傳說中家暴X混血肥仔比法庭判左罪成！作為男人出軌都算半體諒 打老婆就係無法無天！」芊蕙子(Luby)其後在社交平台就事件出PO作回應，坦言「公義經常遲到，但至少，它沒有缺席。」

芊蕙子寫道︰「過去一年多，我確實經歷了很多困難，而這些事情直到現在，仍然未完全過去。坦白說，這一切對我造成了很深的傷害。每天，我都很努力地從井底一點一點往上爬；然而，現實與各種壓力，卻一次又一次把我拉回去，反覆循環。很多時候，我都覺得自己幾乎承受不住。有些傷口，並不是那麼容易說出口。但我仍然感謝當時的自己，能夠堅定地保護自己。公義經常遲到，但至少，它沒有缺席。憑一口氣，點一盞燈。未來的路依然很難，但我仍會繼續尋找走下去的路。最後，如果你正在經歷不幸，請一定要堅定地選擇自己，好好愛自己，成為自己最強大的後盾。」

同屬二人好友的YouTuber Bob叔，見到有網民公開混血肥仔家暴一事作回應，大爆自己是如何得知混血肥仔家暴另一半，狂數他的惡行，甚至指對方被警方釋放之後，第一時間是向另一位朋友拎遊戲機繼續打機，渣男形象盡現。 Bob叔寫道︰「一年前啱啱爆咗偷食單嘢嘅時候，Tommy搵我去一間b&b one to one，話係時候要了解吓佢嗰故仔。一坐低佢就同我講佢尋晚俾差佬拉咗今朝先放出嚟，我先知道有家暴呢件事。嗰陣時佢好強調呢個係一個altercation，好似兩個足球員互相推撞，係handbags fight。 佢仲俾我睇警察影嘅傷勢相（膊頭紅咗少少，有三個好弱嘅抓痕）。成個會面佢都話自己係成件事嘅受害者，佢仲show埋佢同Luby嗌交嘅對話，但係佢將自己嗰啲回應delete晒，搞到好似Luby單方面發脾氣咁。我返到屋企即刻叫老婆問Luby有冇影到佢嘅傷勢，一睇到即刻唔洗講嘢，呢個絕對唔係普通altercation而係家暴，係打女人。事隔多月法庭終於有判決，而呢個判決係正確，但係我唔會覺得條仆街會知錯，呢啲narcissistic psychopath 只會繼續用佢嗰啲屎橋去詆毁Luby同埋呃佢身邊條女，朋友，家人同金主。」

他又提到這兩年Luby飽受網絡欺凌，「有好多人格謀殺Luby嘅說話，我話埋俾大家知我哋兩公婆係點睇呢『兩公婆』我每次屋企搞party，因為人多兩個女入屋嘅時候會扭計，Luby係每次都會同啲女去一間靜啲嘅房等啲女玩熟咗climatised之後先會出嚟同我哋傾計; 仲要有女喺度嘅場合佢唔會飲酒，所以我哋識咗Luby五年淨係見過佢飲兩次。」 對於混血肥仔印象，Bob叔說︰「每次一入屋就即刻衝入廚房開啤酒紅酒，然後好似隻pug咁原地自轉，仲會揀個PS5手掣多過揀抱兩個女。係到最後一次聖誕party (未知佢打女人但係吹緊佢偷食)，嗰晚佢就成晚抱住兩個女喺度扮好爸爸，但係在場嘅人都知道佢係扮嘢。所以呢一年我喺網絡度睇到啲人話Luby點點點，sorry我哋兩公婆真係睇唔到。」由於混血肥仔早前在社交平台表示自己在申請入籍的考試合格，不少網民提出質疑，究竟混血肥仔有罪在身，是否如願申請入籍。