羅啟豪偕譚輝智初踏紅館 以1000%最佳狀態迎接挑戰

第十四屆「十一良心消費運動」嘉許典禮日前隆重舉行，羅啟豪歌迷會「豪吧」榮幸蟬聯最高級別的「卓越支持社企機構大獎」，再度刷新娛樂圈紀錄，首次有歌迷會連續兩年獲得此項殊榮！羅啟豪（Ramon）不但首次擔任客席司儀，更親身上台代表「豪吧」領取這個極具意義及份量的大獎，與「豪殼」一起分享榮譽。

羅啟豪初任司儀表現淡定，他說心情不算太緊張：「不過真係企到上台，個人自然就會繃緊咗，食咗一下螺絲，但之後都放鬆返。」Ramon自言是個內斂的人，自從參加《中年好聲音》已克服好多困難，最好的解決辦法是多加練習；提到歌迷會「豪吧」第二年再獲「卓越支持社企機構大獎」， Ramon表示一直希望推介更多有意義的社企讓公眾知道，相當有心，他說：「之前『豪吧』都分別做過兩年『十式社企迎中秋』禮籃計劃同兩次大型市集，亦做過《小鬼大作戰親子嘉年華》，免費俾社企擺檔售賣嘅產品，希望嚟緊繼續有咁嘅合作機會。」

目前Ramon需要集中火力迎接六月與譚輝智合作的《雙聲演唱會》，初踏紅館自然格外興奮，Ramon笑言：「最初覺得難以置信，當沉澱咗之後，感覺最緊要就係做足準備，以1000% 最佳狀態去迎接呢個挑戰！」Ramon曾助力輝智合唱《今天等我來》成為《中年好聲音2》經典一幕，今次能再度同台，更合作整個演唱會，Ramon自然雀躍萬分，半年前已開始密集開會構思內容，Ramon透露：「我哋應該會跳舞，話晒輝智都係《中聲》舞王，我覺得我哋無論跳拉丁舞或者hip hop，都會帶俾觀眾好多歡樂！」Ramon向來並非運動型，自入行後開始努力健身維持狀態，「目前都算唔錯，當然為咗演唱會要更加勤力，至於到時會唔會show少少（肌肉）俾大家睇，就要賣個關子。」

自Ramon與輝智落實登上紅館舉行《雙聲演唱會》，網上出現許多不同聲音，成為話題焦點，Ramon坦言：「我哋的確出道唔係好長時間，好慶幸得到主辦單位嘅賞識，我知道佢哋落力爭取咗好多次，先至申請到紅館呢個檔期，我同輝智都會好珍惜呢個機會，盡晒所能去做好呢個演唱會！」作為藝人，Ramon已習慣接收不同意見與評論，心情並未受到影響，他說：「目前最緊要係唱好啲歌、跳好啲舞，以答謝所有買飛支持我嘅人。」