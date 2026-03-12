林德信自爆帶埋結他入產房 兩歲囡囡識唱《十分十二吋》

林德信（Alex）近日為西九演藝舉辦的卡巴萊演出密鑼緊鼓進行排練，同時應邀為西九演藝年度合家歡藝術活動「西九家Fun藝術節」宣傳。其間，他大談與父親林子祥（阿Lam）的父子情，更自爆快將兩歲的囡囡林明完美遺傳林氏家族的音樂基因，每晚飯後在家上演「迷你版紅館個唱」，場面萌爆又溫馨！

隔代神同步 最令 Alex 驚訝的，是女兒竟然完美複製了他當年的「絕技」。Alex 笑言媽媽曾告訴他，自己一歲時吃完飯就會拿著匙羹當咪，高唱爸爸的經典歌《十分十二吋》。 沒想到逾30年後，囡囡竟然跟自己當年一模一樣！「每晚吃完飯，她就落樓開始開自己的演唱會，又懂得唱整首《十分十二吋》！」Alex 笑言感覺很神奇：「好像見到生活上的循環，真的很驚訝！」

自創歌單育兒 除了天生基因強大，後天培養亦不能少。Alex自爆太太懷孕時，只要他一彈結他，腹中BB就會踢腳。於是Alex與太太有個大膽的想法，Alex 特意詢問醫生：「可唔可以帶支結他入產房彈？」最終獲得醫生批准，囡囡就在爸爸的結他聲伴奏下誕生。 為了讓女兒從小擁抱音樂，Alex 的育兒策略亦相當有心思。他與太太為囡囡建立了一個專屬 Playlist，實行「循序漸進」法，每兩個星期就會加一首『高級』一點的歌，由簡單兒歌慢慢進階到不同國家、不同風格的音樂。

感激阿Lam佛系教仔 Alex 對音樂的熱愛，很大程度源於父親林子祥給予的自由環境。回憶起童年，除了在紅館後台成長，父親開車時播放的 Michael Jackson 等音樂也對他影響深遠。 Alex 形容父親作風比較開明輕鬆，給予他很大空間去探索事物，從不施加壓力。他坦言，直到自己正式入行從事音樂工作，父親才會間中給予提點。他表示非常欣賞這種父子相處模式。