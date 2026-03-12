譚耀文寓所曾遭爆竊 新秀金咪被盜嘆可惜

譚耀文昨晚(11日)接受新城知訊台《沿途有我》主持歐陽德勛直播訪問，節目甫開始，歐陽德勛已帶備珍藏多年的譚耀文CD到場，更特別準備生日蛋糕，為3月19日生日的譚耀文預祝57歲生日。面對突如其來的驚喜，譚耀文笑言：「係我今年收到的第一個生日蛋糕。」並即場許願，希望世界和平、人人身體健康，場面溫馨。

考慮開戲劇分享班 在訪問中談到演藝圈傳承問題，問到未來會否開設戲劇大師班或收徒弟？譚耀文坦言曾有這個想法，但覺得「師傅徒弟」的形式未必適合：「其實需要自己經歷同感受，我最多可以引導一下，未必需要叫我師傅。」他笑言拍戲多年，很多導演都已經是自己的老師，如今反而希望在片場多幫助新人，「退後少少，提點下新人就好。」他亦表示自己仍會向新一代歌手學習，認為大家應該互相交流。 近期亦有報道指譚耀文渴望攞獎，渴望事業登上最高峰，對此譚耀文坦言：「邊個講？我無諗過！一切隨緣，無所謂，多謝好多朋友支持。」

回憶新秀往事 談到入行往事，譚耀文回憶當年參加第七屆新秀歌唱大賽奪得金咪獎，卻曾遇上不愉快事件。「可能以前出入比較高調，知道我同Daddy、Mummy去飲茶，返到屋企就發現門口被撬開，隻錶同金咪獎都唔見。」提起往事仍覺可惜。節目中，譚耀文亦宣傳即將推出的新電視劇《正義女神》。他透露自己已有20多年未回娘家TVB拍劇，「舊年拍完，今個月底就播，好耐無試過呢種感覺，好期待電視Live播出。」劇中他飾演檢察官，對角色亦十分期待。除了劇集外，他亦預告4月將會宣傳新電影，工作依然忙碌。

女兒無意入行 談到家庭生活，他透露19歲兒子目前在外國讀大學一年級，而女兒則仍在香港生活。女兒曾擔任他演唱會嘉賓，觀眾反應不俗，但暫時未有入行打算。「我都有問佢有冇興趣？如果有就早點同我講，我可以幫佢計劃，但佢話暫時讀好書先。」至於兒子則較偏向科技範疇，對做導演等幕後工作更感興趣。 音樂方面，譚耀文透露正籌備新歌，希望6、7月可以推出與樂迷見面。另外他亦自爆繼香港站及廣州站的演唱會後，有望今年內可以再舉行演唱會，讓歌迷十分期待。