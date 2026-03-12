亞洲電影大獎｜章子怡獲卓越亞洲電影人大獎 劉俊謙奪亞洲飛躍演員獎感謝太太蔡思韵

第19屆亞洲電影大獎將於3月15日在香港西九文化區戲曲中心舉行，今日學院公布三項特別獎項得主，包括榮獲「卓越亞洲電影人大獎」的章子怡、「AFA新世代獎」的劉昊然，以及「亞洲飛躍演員獎」的劉俊謙。他們將於3月15日親臨頒獎典禮，與影迷及業界人士共同分享得獎喜悅。

章子怡：守住初心 章子怡多年來在華語與國際影壇塑造了多個令人難忘的女性角色。對於獲得「卓越亞洲電影人大獎」，她表示：「獲得卓越亞洲電影人這個殊榮，對我來說，是一份沉甸甸的託付與提醒，守住初心，永遠做一個踏實的電影人。感謝業界、前輩把這份榮譽和信任交給我，相信我會繼續在電影之路走得更遠、更穩。」在亞洲電影的發展中，章子怡幾乎參與並見證了多部最具代表性的華語電影。自《臥虎藏龍》讓她走向國際影壇後，她接連出演《英雄》、《十面埋伏》、《一代宗師》等作品，成為世界觀眾認識華語電影的重要面孔之一。

劉俊謙感激獲肯定 劉俊謙從香港演藝學院出發，近年逐漸走進更多觀眾的視野，憑多部電影作品受到關注，當中以《九龍城寨之圍城》中的「信一」吸納大批支持者。談及今次榮獲「亞洲飛躍演員獎」，他表示：「感謝亞洲電影大獎給予我的肯定！很感謝一直陪伴我的經理人、爸爸、媽媽、妹妹，還有我的太太蔡思韵。謝謝你們在我軟弱困惑的時候，用愛去扶持我。期望在創作的道路上，跟隨自己內心的呼聲，一步一步向前走，謝謝你們。」

劉昊然：要更踏實 至於憑《唐人街探案》系列創下百億票房成績的劉昊然，無疑是亞洲電影新世代演員的代表之一。他分享：「非常感謝亞洲電影大獎給我的這份榮譽。『新世代』這三個字提醒我，作為年輕演員，要更踏實、更努力，才能不辜負觀眾對我們的期待。感謝每位為亞洲電影事業做出努力的創作者，感謝每一位走進影院的觀眾，是因為我們共同的努力與堅持，才讓角色和故事一直活著。」自《唐人街探案》系列走紅以來，劉昊然迅速成為華語商業電影的重要新生代面孔。年紀輕輕便躋身「百億票房演員」之列，並持續主演多部大型製作與熱門IP作品，展現出新一代演員在亞洲商業電影市場中的號召力。近年，劉昊然參與的多部作品不僅著眼於娛樂性，也展現出更深層的文化與時代關懷。《解密》中，他飾演在國家使命與個人命運之間掙扎的數學天才；《唐探1900》則將冒險故事置於更具歷史背景的時代之中。從青春形象到更具深度的角色轉變，讓觀眾看見新一代演員在當代中國與亞洲電影中的位置。

由亞洲電影大獎學院主辦、文創產業發展處（CCIDA）及電影發展基金資助的第19屆亞洲電影大獎，旨在表彰傑出亞洲電影與電影人，將於3月15日在香港西九文化區戲曲中心舉行頒獎典禮。除頒獎典禮外，大會亦於典禮前後舉辦多項延伸活動，包括影人對談、大師班及亞洲電影巡迴放映等節目，邀請多位亞洲電影人與觀眾近距離交流，持續推動亞洲電影文化的交流與發展。