鍾柔美演《臥底嬌娃》再扮A0？ 羅毓儀真實對白：我唔信你冇經驗，唔好扮晒嘢！

全25集的TVB新劇《臥底嬌娃》昨晚已播至第13集，早前鬧出扮A0風波的的Yumi，雖然戲份不多，但一場與羅毓儀的場口卻意外引起網民討論。這場戲交代羅毓儀（Yuki）飾演的童小茹到Yumi家中拜訪，當時Yumi劇中父母關禮傑、邵美琪正斬雞下廚，羅毓儀與Yumi一邊食甜品一邊傾心事，當Yumi被問到跟男同學發展如何，她透露男同學已退學如人間蒸發一樣，隨即問對方自己是否算失戀，旁邊的Yuki即答：「死喇！我都冇經驗添！」Yumi表示不相信好友沒有失戀經驗，Yuki再還擊：「我夠唔信你冇經驗，唔好扮晒嘢！」簡直道出廣大網民早前質疑Yumu扮A0一事。

A0人設崩壞

鍾柔美因去年在聖誕期間誤po了跟緋聞男友劉展霆（Eden）的親密短片後，曾一度解話是玩「True or Dare」，事後再被公開昔日親密照，其中更有在後樓梯激咀的照片，標榜從未拍拖的A0人設已徹底崩壞。中學時情史被公開，Yumi直認講大話已公開道歉，她坦言是相中人，解釋照片是讀中學時拍下，因為照片是來自她一個已經不存在的社交網帳號，是有人截圖後再放上網公諸於世，她不清楚是否前男友公開，自己沒有想過相片會在網上流出，覺得這是人生經歷，當是學習上了一課。