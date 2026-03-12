熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-12 15:39
更新：2026-Mar-12 15:39

葵芳蔡蕙琪上位拍首個廣告 孖《夜王》拍檔楊偲泳化身小姐應徵快餐店

分享：
Fairwood Renci＆Kay 10

蔡蕙琪以「葵芳」形象聯同楊偲泳拍快餐店廣告。

adblk4

由吳煒倫執導、黃子華夥拍鄭秀文的香港賀歲片《夜王》大收旺場，目前累積票房已多逾9000萬，勢破1億大關。除了兩位主角，《夜王》還起用多位演員扮演「東日夜總會」的女公關，影壇新面孔蔡蕙琪（Kay）更憑住「葵芳」一角成功彈起，風頭可謂蓋過其他「東日」小姐。

合體過檔搵食

蔡蕙琪由於近期實在人氣急升，故廣告商亦邀她合作，拍住《夜王》另一話題人物楊偲泳（Renci），為快餐店再度化身性感女公關。兩人在今次廣告中合體「過檔搵食」，告別五光十色的夜場到快餐店見工，兩位分別以伶牙俐齒與「煞食」鄉音展示「百貨應百客」的看家本領，務求獲得聘用，可惜仍遭「彈鐘」指不夠濃烈，Kay立即以「葵芳腔」表示：「四捨五入都係50蚊起！極高質！」靠《夜王》帶起之熱潮贏得廣告商青睞。

adblk5
Fairwood Renci＆Kay 2 Fairwood Renci＆Kay 3 Fairwood Renci＆Kay 1 Fairwood Renci＆Kay 4

玩轉電影金句

對於今次廣告，Renci表示：「之前拍攝《夜王》時，因為要穿貼身裙而不敢多吃，今次拍廣告反而可以邊拍邊食，毋須擔心肚餓，絕對是嶄新體驗！」至於Kay就自認是「肉食女」，能夠為香港人集體回憶的快餐店拍自己首個廣告，自言是成就解鎖！談到廣告中玩轉電影金句，例如「四捨五入」、「呢期最興」、「堅持百貨應百客」等，幽默感十足的Kay繼續發揮創意：「自己最喜歡戲中所說的『開心要嚟，唔開心更加要嚟！』」賣口乖表示開唔開心都要幫襯她代言的連鎖快餐店。

adblk6

Renci則最難忘電影中的志氣Bite：「最喜歡『我知你睇我唔起，我洗x你睇得起！』那段對白，因為職業無分貴賤，最緊要互相尊重！」Renci與Kay又希望之後可以跟《夜王》原班人馬再有合作機會。

Fairwood Renci＆Kay 21 Fairwood Renci＆Kay 15 Fairwood Renci＆Kay 11 Fairwood Renci＆Kay 9 Fairwood Renci＆Kay 5 Fairwood Renci＆Kay 6 Fairwood Renci＆Kay 10

ADVERTISEMENT

送QOLLABS美顏益生菌膠原蛋白粉（高效版）

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務