葵芳蔡蕙琪上位拍首個廣告 孖《夜王》拍檔楊偲泳化身小姐應徵快餐店

由吳煒倫執導、黃子華夥拍鄭秀文的香港賀歲片《夜王》大收旺場，目前累積票房已多逾9000萬，勢破1億大關。除了兩位主角，《夜王》還起用多位演員扮演「東日夜總會」的女公關，影壇新面孔蔡蕙琪（Kay）更憑住「葵芳」一角成功彈起，風頭可謂蓋過其他「東日」小姐。

合體過檔搵食

蔡蕙琪由於近期實在人氣急升，故廣告商亦邀她合作，拍住《夜王》另一話題人物楊偲泳（Renci），為快餐店再度化身性感女公關。兩人在今次廣告中合體「過檔搵食」，告別五光十色的夜場到快餐店見工，兩位分別以伶牙俐齒與「煞食」鄉音展示「百貨應百客」的看家本領，務求獲得聘用，可惜仍遭「彈鐘」指不夠濃烈，Kay立即以「葵芳腔」表示：「四捨五入都係50蚊起！極高質！」靠《夜王》帶起之熱潮贏得廣告商青睞。