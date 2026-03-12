郭羨妮認顏值唔夠後生女fight 家中新成員係小霸王

郭羨妮(Sonija)與歐瑞偉(KC)出席《第16屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃頒獎禮》，二人與在場戒煙人士玩遊戲之餘，亦提供不少戒煙資訊予在場人士。Sonija透露自己懷孕時正在拍劇，但對手不停食煙，自己只好走開。提到《尋秦記》票房已過9千萬，她希望可以破億，自己也有帶媽媽及囡囡入場支持，更透露囡囡比較喜歡項少龍一角。問到如電影會破億，會不會有特別慶祝活動，她表示未收到消息，有待電影公司公布。

她稱電影版《尋秦記》播出之後，有不少網民表示喜歡成熟了的她，談到近日Threads出現TVB女藝人樣貌排行榜，當中有網民特別提到郭羨妮是頭幾位女星時，特別註明是年青時，Sonija表示有留意到，自己也很開心獲得高排名。她說︰「年輕梗係無敵啦！我已經5字頭啦！叫我同啲2字頭、1字頭去比，係無得比，係唔公平㗎！」她又稱自己愛上玩Threads，因為想了解現時網民想甚麼，所以見到有趣的帖文也會盡量回覆。

提到她家中增添新成員，Sonija表示家中本身已有兩隻貓，囡囡想再養多一隻，希望兩隻貓有多個伴，自己也考慮很久，最後找到這隻貓BB，更形容自己對牠「一見鍾情」，現時正努力照顧。她表示貓BB叫Layla，並指牠初來報到時，其中一隻貓非常不喜歡牠，但Layla很大膽，現時更是「街頭小霸王」。

她又笑言囡囡在開初的時間也有照顧Layla，現時大部份時間都是由她去照料。她談到囡囡已踏入青春期，所以有少少反叛，但自己也非常了解。她說︰「其實諗返以前嘅自己就明，當年都唔鍾意俾人話，叫自己點點點，所以依家最緊要佢開心！」她坦言囡囡現時沒有鍾情的對象，但也有向囡囡表示最好18歲才可拍拖。