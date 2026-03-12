楊千嬅自揭有拖延症 重聽昔日錄音：原來以前係咁唔快樂

楊千嬅早前(9日)現身新城廣播，接受黎莉主持的《勁爆樂勢力》節目訪問，首度為全新作品《不知從何說起》及《回歸一塊小石頭》宣傳，同時分享即將舉行的《Live MY LIVE 1.0 世界巡迴演唱會》背後的故事。千嬅更自揭有「拖延症」，坦言現階段做音樂寧願忠於內心感受，多於追逐時間表。 延至現在正式派台 訪問甫開始，黎莉有感《不知從何說起》與《回歸一塊小石頭》兩首歌曲似有連貫之意，不過千嬅強調純屬時間上的巧合，她透露這兩首作品早於一兩年前已完成錄音，卻延至現在才正式派台，全因自己的「拖延症」作崇。

千嬅解釋：「其實《回歸一塊小石頭》比《不知從何說起》更早完成，但中間因為編曲想再調整、演繹上又未夠滿意想重唱，加上當時忙住搞演唱會，來來回回就拖咗好長時間。」她直言這幾年做音樂的心態已有所轉變：「我真係好唔想因為Deadline，令到作品淪為一件產品。到咗依家呢個階段，我更想記錄當下嘅心情，主要係跟隨內心嘅節奏；搵到一首真正代表自己想表達嘅歌曲，比趕時間表重要得多。」

北京雪中唱廣東歌 黎莉提到聆聽《回歸一塊小石頭》時，感受到一種重拾「昔日楊千嬅」的韻味，網上樂評亦有同感。千嬅對此表示自己也體會到這種變化：「喺做Mastering嘅時候，將呢啲歌曲放埋一齊，我自己都覺得同20幾歲、30幾歲時演唱嘅感覺好唔一樣。原來以前係咁唔快樂，依家呢個版本開心好多。」她笑言：「最近重聽以前嘅錄音，先發現嗰啲作品真係好有意思，唔單只對歌迷有意義，對自己都係一份好有價值嘅記錄。迷惘同倔強都係真實發生過嘅事，今日再用真實感受去演繹，覺得好有意思。」

談及下月舉行的《Live MY LIVE 1.0 世界巡迴演唱會》，千嬅解釋命名為「1.0」的緣由。她表示完成上一輪巡演後，一直期待重返香港紅館開騷，轉眼間已相隔7、8年，這段「流浪」的日子讓她有機會從零開始。「當時感到好無助，但從零開始嘅過程入面，我發現原來可以咁樣重新訓練自己。嗰個零嘅起點，好多時候係觀眾俾我信心，冇觀眾，我做唔到呢個演唱會，搵唔到適合嘅音樂，亦搵唔到自己。係一場又一場嘅演出，唱番自己嘅心態同初衷，先令我重新搵番方向。」

她更分享早前在北京為演唱會宣傳時，現場演繹《回歸一塊小石頭》的難忘經歷。當時天氣驟變下起雪來，她在戶外唱著廣東歌，感觸良多：「能夠喺一個歷史文化悠久嘅地方，唱住一首全新廣東歌，我覺得好有意思。嗰一刻我真係好似經歷咗歌詞入面嘅秋冬，特別有感覺。」千嬅形容站在舞台上最快樂的不是自己有多厲害，而是團隊一起令事情變得美好。