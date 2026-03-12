朱芸編邀女友Winka陳泳伽合作 情侶檔同台曾憂被指有私心

由第43屆香港電影金像獎的最佳原創電影音樂得獎者兼二胡演奏家朱芸編，聯同本地音樂人馮穎琪共同策劃，匯聚電影及流行音樂、街舞及藝術科技編織出由三個章節組成的音樂盛筵，將呈現重新編曲的香港經典電影配樂，兩晚分別由林奕匡和COLLAR成員陳泳伽(4月17日) 及鄧小巧和MIRROR成員李駿傑(4月18日)擔任演出嘉賓，與一眾樂團和合唱團成員演繹不同年代的流行歌曲，以及由年輕街舞舞者及新生代實力音樂人共同創作，以跨界合作的創意火花為文化節揭幕。

至於文化節重頭節目《ImagineLand》戶外音樂嘉年華將於4月25及26日一連兩天在香港文化中心露天廣場和梳士巴利花園草地舉行，免費供市民及旅客參與。日間節目包括「跨越界限音樂會」、「流行盲盒」戶外裝置和「藝術部落」；晚間則有「星空電影院」。 當中「跨越界限音樂會」森舞台將邀請11個演出單位參與，雲集本地音樂新勢力、唱作人、樂隊，以及來自中國內地和泰國的歌手，以不同曲風演繹流行音樂，打破界限。今年全新登場的廣東歌派對，由唱片騎師DEANZ大癲(連顯樂)透過跨越年代的經典旋律，喚起集體回憶。焦點演出者包括泳兒、曾傲棐、Gordon Flanders (王駿楊)、黃淑蔓、晚安莉莉及范卓賢。而「星空電影院」將兩晚分別放映本地奇幻愛情電影 -《久別重逢》(2024) 及《星願》(1999)，讓大家在梳士巴利花園草地上享受不一樣的觀影體驗。

朱芸編將首次正式與女友Winka陳泳伽情侶檔合作，他坦言最初也擔心被指有私心才找女友一起演出，不過大會也支持他的決定，只要演出好就不怕被人講閒話，朱芸編透露暫時尚未開始彩排，到時會重新編排了一些經典舊歌讓她去演繹。問朱芸編會否親自寫曲給女友，他表示會隨緣，自言不會刻意作曲給女友，最重要是作品適合Winka就可以。

張之亮憶張國榮收1蚊片酬

此外，大會於4月26日在文化中心放映由張國榮(哥哥)主演之電影《流星語》4K修復版，導演張之亮表示當年拍攝正遇上金融風暴，業界因此成立了「創意聯盟」，他寫好《流星語》劇本，獲導演爾冬陞介紹認識了哥哥，得對方答應不收片酬，但礙於合約問題，要象徵式在合約上寫上1蚊酬勞。憶起張國榮，張之亮大讃對方沒有巨星架子，且藝德非常之高。