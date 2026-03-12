蔡國威多個外號叫「唐伯虎」 戥譚永浩葉凱茵未能晉級不值

蔡國威現身《第16屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃頒獎禮》擔任司儀。他表示自己第12屆的戒煙冠軍，令聲音不會再沙啞，「聲音同氣都好好多，所以先有勇氣去參加返歌唱比賽。」談到他與劉佩玥、黃建東、譚永浩、葉凱茵等以蒙面歌手身份參加《中年好聲音》，他表示自己20年來沒有唱歌、接觸音樂，所以決定報名參加時，除了不停聽歌外，也找唱歌老師教他唱歌。

他坦言很多人都忘記他是唱歌出身，參賽是希望讓觀眾知道他不但是司儀、演員，其實也可以唱歌。提到他唱《留低鎖匙》僅獲3燈未能晉級，他表示由決定報名時，已經知道贏不了。他說︰「自己知自己事，始終冇個技術，行得幾遠得幾遠！我好想將已經覺得無作用嘅功能去用返出嚟！我喊係因為可以將收埋廿年嘅一件事分享俾大家聽。我當然都想行遠啲，自己都希望可以喺其他地方再唱，我係等緊呢個機會！」他亦不忘呼籲客戶可以找他主持及唱歌。

他透露一直都不可以向家人、身邊人表明是「唐伯虎」，當露出真面目後，開心在街上、健身室會叫他做「唐伯虎」，不再是「六合彩之子」。他表示戥每個晉級的參加者開心，並對譚永浩、葉凱茵未能繼續參賽感到難過。他指葉凱茵平日唱歌很好聽，可惜臨場失準，而譚永浩於2010年參加《英皇新秀歌唱大賽》、並奪得「金咪大獎」（冠軍）和「最受歡迎網上人氣獎」，他相信對方還有很多招數未使出來。

翻看蔡國威入行的歷史，他是參加亞視舉辦的《未來偶像爭霸戰》但12強止步，之後改為參加1994年無綫電視歡樂今宵「Pioneer第3屆亞洲鐳射卡拉OK大賽」，比賽結束後入讀亞視藝員訓練班並簽約亞視而入行。