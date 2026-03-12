黎耀祥哥哥係法官 英女王安倍晉三缺席案件要撤銷

高等法院今日(12日)處理一單案件，無論是被告，甚至處理案件的法官都成為網民討論的對象。根據法庭的日誌，原告容敏儀入稟控告已故英女王伊利莎白二世、美國總統特朗普以及已故前日本首相安倍晉三，指控他們三人分別拖欠她的薪金、租金、金條、版權費、自助餐劵費用等。其中原告指伊利莎白二世拖欠她24箱清朝的24K足金元寶，荃灣、藍田商場的租金共2千億港元。

由於案件三名被告的身份加上當中有二人已歿，因此網民見到法庭日誌的截圖時，一度誤以為改圖，甚至以為李居明為新版的《粵劇特朗普》做宣傳。同時，網上亦流出多張疑似出自被告寫給英女王的衣包、入稟狀等等。負責處理案件的聆訊官又是黎耀祥的哥哥黎達祥，不少人對案件大為好奇，更吸引大批人來聽審，想了解黎達祥如何傳召伊利莎白二世及安倍晉三。最後因為原告、被告缺席的情況下，撤銷該申請。

黎耀祥有不少兄弟姊妹，他在家中排行最小，有三位姐姐和兩位哥哥，分別是大哥黎達祥、二哥黎偉祥。早年一單交通意外，令黎耀祥的二哥身份曝光，按2014年的報道，二哥黎偉祥在回收工場工作，對方性格獨立，一早搬離家自全，黎耀祥跟二哥不常聯絡，多數是從大哥口中得知二哥的消息。

至於大哥黎達祥，根據早年政府公布的資料，他於1958年出世，81年在在香港大學取得文學士學位，1985年及87年在倫敦大學分別取得法學士學位及法學碩士學位，以及於91年在東亞大學取得中國法律文憑。他於1988年分別在英格蘭及威爾斯和香港獲事務律師資格，同年私人執業。91年在澳洲首都領地獲大律師及事務律師資格，同年在澳洲聯邦法院獲大律師資格，94年在新加坡獲出庭辯護人及事務律師資格，及於96年在澳洲新南威爾斯獲法律執業者資格。他於2006年獲委任為常任裁判官，17年獲委任為區域法院法官，並於2024年退休，現為高等法院的聆案官。