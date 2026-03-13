黃妍升呢炎明熹師姐 下月開騷設互動環節與樂迷瘋狂傾偈

「黃妍《Here, There, Catherywhere》音樂會」下月25日假黃埔TIDES隆重舉行！過去一年，Cath 黃妍遊遍英國、荷蘭與台灣等地巡迴演出，今年她終於返屋企開騷：「今次個騷會表達我用咗兩年時間，由籌備到巡唱嘅整個心路歷程，我覺得係一個結尾嚟！以前覺得自己係表演者，應該由我畀力量大家，而喺過去嗰年，我發現觀眾畀我嘅力量可能仲大，呢個連繫係一件好有趣同好浪漫嘅事，我自己非常期待！」

自言個性是大I人的她，平日總愛收埋自己，但在台上與觀眾互動，令黃妍放膽與大家互換能量：「情感上變得好赤裸，呢個係過去一年巡唱嘅最大感覺，我哋好似有一套幾有趣嘅live嘅默契，我好享受！」黃妍每次見到樂迷，都有很多心聲想講，她笑言同事們都請她不要說太多：「好多人對我嘅印象係文青，以為個騷好似圖書館咁好靜，其實有睇過個騷就知，我哋個能量值都幾高㗎！」黃妍又笑謂不少樂迷指「睇完騷好攰」，因為大家又唱又跳：「所以我都期待香港站嘅大家會盡興，到時個台同大家好近，我會聽到你哋講嘢，隨時都有傾偈環節，哈！」

黃妍特別緊張這次演出，更親手為宣傳海報寫下滿滿的心情日記，她說：「佢哋整Poster嗰陣叫我寫低呢年巡演嘅感想，愈無聊愈好，事實係入面真係好多無聊嘢，但全部都係我嘅心聲，仲有我嘅口頭禪！」日記中盡顯其大頭蝦本色，更大爆自己是「機械殺手」，最常遇到綵排順利轉頭開騷冇聲，更謂是「磁場」問題，從中亦隱約見到Cath問大家：「今次唱咩cover歌好？」

繼threads網民熱烈討論Cath cover《目黑》後，亦希望收集更多網民的反應，有望Cath選中於台上獻唱！而這份真實的筆錄，正正是黃妍最想與樂迷分享的：「文字對我嚟講，都係一個幾重要嘅抒發同記錄渠道，邀請大家都留意吓啲字，可能入面都有你嘅心聲。」是次演唱會分為VIP及普通門票，所有持VIP門票的觀眾，都享有優先入場、優先購買紀念品及一對一合照的專屬福利！黃妍亦不忘宣傳周邊紀念品：「雖然個騷冇特別dress-code，但係如果大家都着住個騷嗰件Tee，我會好開心㗎，哈哈！」