向佐突起飛腳險傷主持頭部 事後微博「道歉100次」

向佐突起飛腳險傷主持人頭部 事後微博「道歉100次」

41歲的星二代向佐，近年主力於內地發展，除拍電影之外，佢仲有參演內地綜藝節目、出廣東歌及開直播帶貨，瓣數多多。早前向佐在上海出席「微短劇品質盛典」，期間竟然向主持百克力起飛腳，差一點踢到主持頭部，畫面曝光後隨即引起網民熱議。

畫面曝光後，唔少網民怒斥向佐，例如「真的很沒禮貌，怎麼會拿飛踢對着主持人，舞台是沒地方給你施展了」、「非常非常沒禮貌，不尊重人，踢完打完正眼不看一下」、「你的真性情就是沒素質。」、「沒品沒德沒教養」、「真的是教養問題」、「你這樣很不尊重人，你還是两個孩子的父親，應該做個好榜樣」、「多少有點不尊重人了佐哥，如果是搞笑綜藝切磋還能理解，突然給人來一腳，真是很難理解啊」及「中國武術不是這樣的，他這種行為上不了台面，作為公眾人物，這行為確定經過了腦？」等等。

而向佐在微博向百克力道歉：「我後來回看反思了，昨天那一腳嚇到你很對不起，對不起對不起對不起100遍！ 另外訪談可以做啊，很高興收到你的邀請❤️」。 原文刊登於 Yahoo娛樂圈